Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının tedbirler kapsamında ertelenmesine yönelik kararının ardından Galatasaray'da futbolculara ve çalışanlara evden çıkma yasağı getirildi.

Daha önce seyircisiz olduğu açıklanan ancak dün ertelendiği belirtilen ligler sonrasında Galatasaray’ın programı da değişti.

Fanatik'in haberine göre; Birlikte çalışmanın bir süre durdurulduğunu belirtilen sarı-kırmızılılarda futbolculara ve çalışanlara evden çıkma yasağı getirildi.

Buna göre, oyuncuların eş ve çocukları da mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmayacak. Futbolcular bu süre içerisinde ev içinde kendileri için belirlenen özel programla kendilerini hazır tutmaya çalışacak. Bu karar, maçların oynanmasına tepki gösteren yabancıları da rahatlattı.

Genel Kurul toplantısı ertelendi

Galatasaray, bu ay planladığı genel kurul toplantısını Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak ertelendiğini açıkladı.