Tarım arazisine dinamit deposuna mahkemeden ret

Jale AVYÜZEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'nin Uzunköprü İlçesi\'ne bağlı Saçlımüsellim Köyü yakınındaki tarım arazisine, özel bir firmanın başvurusu üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'ndan 140 tonluk dinamit deposu için imar değişikliği yapılarak izin verildi. Çevredeki arazi sahipleri imar değişikliğine yönelik İdare Mahkemesi\'ne iptal davası açarken, bilirkişi raporu henüz çıkmadan alanda inşaat çalışmalarının başlamasıyla mahkeme dava için \'yürütmeyi durdurma\' kararı aldı.

Kayseri merkezli özel bir şirket, Uzunköprü İlçesi\'ne bağlı Saçlımüsellim Köyü\'ne 5 kilometre uzaklıkta buğday tarlaları bulunan Demircili Çiftliği Mevkii\'nde 737 metrekarelik arazi kiraladı. Ardından patlayıcı madde deposu yapabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na imar değişikliği başvurusunda bulundu. Bakanlık, tarım arazisine patlayıcı madde deposu yapılabilmesi için 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında değişiklik yaparak şirketin başvurusunu onayladı.

Patlayıcı madde deposunun yapılması planlanan mevkide organik tarım yapan Mustafa Caniklioğlu, avukatı Önder Barlas aracılığı ile Edirne İdare Mahkemesi\'ne başvurarak imar değişikliğinin iptalini istedi. Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği de davaya müdahil olarak tarım arazisine patlayıcı madde deposu yapılmasına karşı çıktı. İdare Mahkemesi dosyayı inceledikten sonra bölgede keşif yapılmasına ve aralarında akademisyen ve ziraat mühendisinin de bulunduğu 5 kişilik heyeti bilirkişi raporu hazırlamasını istedi.

Bilirkişi heyetinin raporu çıkmadan arazi üzerinde inşaat çalışmaları başlayınca çevreciler, yürütmenin durdurulması talebinde bulundu. Edirne İdare Mahkemesi\'nin oy birliğiyle yürütmenin durdurulması kararının alındığı raporda şöyle denildi:

\"140 tonluk patlayıcı madde depolama amacına ilişkin olup, çevre sağlığının korunması ve çevre kirlenmesi açısından uygulanması halinde etkisi tükenecek nitelikte olduğundan ve mahiyeti gereği davacı bakımından telafisi güç zarar oluşacağından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu\'nun 27\'nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan \'Danıştay veya İdari mahkemeler, idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir\' hükmü uyarınca keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda verilecek karara kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi.\"



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