Tarım arazilerindeki hobi bahçeleri yıkılacak

Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda başlanacak. Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, teklifin yasalaşmasıyla birlikte, pandemi döneminde yüzde 500 talebin arttığı tarım arazilerindeki hobi bahçelerinin kaldırılması için sahiplerinin ikiz kez uyarılacağını, kaldırılmaması halinde de belediye ve il özel idareleri tarafından yıkılacağını söyledi.

TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı ve AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç, 34 maddeden oluşan 'Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacağını belirtti.



Yunus Kılıç, söz konusu kanun teklifinde halk arasında 'hobi bahçesi' olarak bilinen tarım arazilerine izinsiz inşa edilmiş yapıların kaldırılmasına ilişkin bir madde de bulunduğunu belirtti.



Kılıç, tarım terminolojisinde 'hobi bahçesi' diye bir tanım olmadığını belirterek, "Biz buna 'tarım arazilerinin tarım dışına çıkarılması' diyoruz. Hobi bahçeleri bunun içerisindeki parçalardan bir tanesi; ama bu alanda sıkıntı büyük olduğu için söz konusu kanun maddesi daha çok bununla anılır olmaya başladı. Biz tarım alanlarını korumaya çalışıyoruz. Türkiye'de tarım arazileri kendine ucu ucuna yeten hoyrat kullanılmaya müsaade edilmeyecek kadar var. Bunu korumamız lazım" dedi.

Yunus Kılıç, kanunun yasalaşmasıyla birlikte hobi bahçelerinin yıkılmasıyla ilgili sahiplerine uyarı ve para cezası verileceğini, bu yapıların kaldırılmaması halinde de belediye ve il özel idareleri tarafından yıkılacağını belirtti. (DHA)