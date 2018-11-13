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Tarım alanlarına zarar verdiği gerekçesiyle 86 yaban domuzu öldürüldü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da tarım alanlarına zarar verdiği gerekçesiyle 3 köyde düzenlenen sürek avında 86 yaban domuzu vurularak öldürüldü

13 Kasım 2018 14:12

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN\'da tarım alanlarına zarar verdiği gerekçesiyle 3 köyde düzenlenen sürek avında 86 yaban domuzu vurularak öldürüldü. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü sürek avının devam edeceğini duyurdu.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, merkez av komisyonu kararı üzerine Kılbasan, Demiryurt ve Madenşehri köylerinde, zirai üretime zarar veren yaban domuzlarının vurulması için sürek avı düzenledi. Tarım ve Orman Bakanlığı 8\'inci Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğü işbirliği ile profesyonel avcılar, haftasonu boyunca 3 köyde avlanma yaptı. Yapılan domuz avında 86 yaban domuzu vurularak öldürüldü.
\'SÜREK AVI DEVAM EDECEK\'
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada sürek avının devam edeceği belirtildi. Açıklamada, \"Bitki Sağlığı Uygulama Programı doğrultusunda, yaban domuzlarının bağ, bahçe ve tarlalarda zirai üretime zarar verdiğinin tespit edildiği yerlerde profesyonel avcıların avlanması ile domuz popülasyonunun zarar eşiğinin altında tutulması amacıyla sürek avları düzenlenmiştir. Merkeze bağlı Kılbasan, Demiryurt ve Madenşehri köylerinde hafta sonu yapılan yaban domuzu sürek avında 86 yaban domuzu vurularak itlaf edilmiştir\'\' denildi.

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