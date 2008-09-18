Tarikatların eli ilkokullara kadar uzandı

İstanbul’daki tarikat - cemaat bağlantılı özel yurtlarda, ailesi İstanbul’da oturan öğrencilerin bile kaldığına dikkat çekilirken veliler çocuklarını buralara emanet etmelerinin gerekçesini “Ahlaklı, terbiyeli olması ve SBS ya da ÖSS’ye abi ya da ablaların verdiği derslerle ücretsiz olarak hazırlanması” olarak açıklıyor.



Eğitim-İş İstanbul 1 No’lu Şube tarafından hazırlanan “İstanbul’daki Öğrenci Yurtları Raporu”, ilginç ayrıntıları ortaya koyuyor. Şube Başkanı Vahap Güzey’in imzasını taşıyan raporda, tarikat - cemaat bağlantılı yurtların sadece üniversitelilere değil, ilk ve ortaöğretim çağındaki çocuklara da hizmet verdiği belirtiliyor.



Aileleri İstanbul’da ikamet etmesine karşın birçok çocuğun bu yurtlarda kaldığına işaret edilen raporda, “Görüştüğümüz aileler, çocuklarını bu yurtlara göndermelerinin nedenlerini, ‘Ahlaklı, terbiyeli olması, kötü alışkanlıklardan uzak durması’ diye açıklıyor. Ancak veliler ağırlıklı olarak ekonomik yetersizlikleri nedeniyle çocuklarını bu yurtlara gönderiyor”



Yoksul aile çocukları seçiliyor



Raporda, dinci kesime ait yurtların yetkilileriyle çok sayıda görüşme yapıldığına da yer veriliyor. Buna göre bu yurtlarda kalacak öğrenciler 3 ayrı yöntemle seçiliyor. Birincisinde, dini yapılanmalar, ilköğretim çağından beri ilişkide oldukları yoksul aile çocuklarını ortaöğretim ya da üniversite aşamasında da bünyelerinden ayırmayarak yurtlarında barındırıyor.



Diğer yöntemde, İstanbul’a okumaya gelen ve ekonomik durumu kötü çocuklarla, üniversitelere kayıt sırasında bağlantıya geçiliyor ve yanlarına çekiyorlar. Son yöntemde ise “referans” gerekiyor. Burada da dini yapılanmayla ilgisi olan tanıdığı bulunanların tavsiyesiyle öğrenci kabul ediliyor. Raporda, “Öğrencilerin belirlenmesindeki ortak nokta başarılı olmaları” vurgusu yapılarak şöyle devam ediliyor: “Özellikle altıncı ve yedinci sınıflardaki başarılı öğrenciler tespit edilerek aileleriyle görüşülüyor. İstanbul’da dinci dernek, vakıf ve dersanelerce kiralanan evlerde binlerce öğrenci barınıyor. Bu evlerde daha başarılılar kalıyor.”



Fatih’te 200 öğrenci evi var



Rapora göre, dinci örgütlenmelerle bağlantılı özel yurtlardan ilk ve ortaöğretim kademesine yönelik olanlar Üsküdar, Çatalca, Ümraniye ve Gaziosmanpaşa’da yoğunlaşıyor. Yükseköğretim öğrencilerine yönelik olanlar ise Fatih, Bahçelievler ve Kadıköy ilçelerinde ağırlık kazanıyor. Öğrenci evleri ise Fatih’te yoğunlaşıyor. Raporda, dinci örgütlerce Fatih’te öğrenci evi olarak kullandırılan 200 yer olduğu ifade ediliyor.



