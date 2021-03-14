Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan TUSAŞ'da tarikat yapılanmasına gidildiği iddia edildi

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ’de (TEI) tarikat yapılanmasına gidildiği iddia edildi. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'in döneminde Nakşibendi çevresine yakınlığıyla bilinen Gaye Vakfı’ndan isimlerin kadrolara atanması dikkat çekti.

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar’ın haberine göre, Akşit’in genel müdür olmasının ardından Gaye Vakfı yöneticisi olan Mehmet Baldöktü’nün kardeşi Mustafa Baldöktü de TEI’da çalışmayı başladı. Baldöktü, TEI’da insan kaynakları müdürü görevine getirildi. Kısa bir süre sonra ise Baldöktü’nün kendisiyle aynı ismi taşıyan öz yeğeni Mustafa Baldöktü Ar-Ge’de mühendis olarak görevlendirildi.

Gaye Vakfı’na ait yayınevinden sorumlu olan Bekir Ercil, “TEI Tesisler Bakım Lideri” görevine getirildi. Yine vakfın üyesi Cafer Kuruca’nun akrabası olduğu öğrenilen Mehmet Zahid Kuruca, TEI’de tesisler bakım lideri yapıldı.

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur.