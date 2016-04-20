Tarikat üyesi öğretmene mahkemeden teklif



Augsburg Eyalet Mahkemesi'nde görülen davanın hakimi, 56 yaşındaki eğitmene temyiz davasını geri çekme ve 2,5 yıllık hapis cezasına razı olması tavsiyesinde bulundu.

Sanık hakkında yeni iddialar olduğunu belirten hakim, eğitmenin Nördlingen Mahkemesi'nin kendisi hakkında vermiş olduğu 2,5 yıllık hapis cezasını kabul etmesinin daha makul olacağını söyledi. Yeni suçlamaların neler olduğu konusunda ayrıntılı bilgi vermeyen hakim, dosyadaki iddiaların 'hafife alınacak türden' olmadığını belirtti.

"12 Kabile" adlı köktendinci Hristiyan tarikatı üyesi eğitmen, tarikata ait manastırda altı çocuğa dayak attığı gerekçesiyle ocak ayında tecilsiz 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tarikat, 14 yaşına kadar çocukların eğitiminde dayağa başvurulmasını sakıncalı bulmuyor.

"12 Kabile" 2013 yılında Almanya'da polisin düzenlediği bir operasyonla gündeme gelmişti. Polis, Bavyera eyaletinde bir dizi adrese baskın düzenlemiş, çocuklarını okula göndermedikleri ve onlara şiddet uyguladıkları belirlenen tarikat üyeleri gözaltına alınmıştı. Bazı tarikat mensuplarının çocukları devletin koruması altına alınmıştı.

1970'li yıllarda ABD'de kurulan "12 Kabile" tarikatının üye sayısının 2 bin dolayında olduğu tahmin ediliyor.