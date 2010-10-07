-TARIK MİNKARİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - İstanbul'da vefat eden ünlü cerrah Prof. Dr. Tarık Minkari'nin cenazesi toprağa verildi. Minkari için Teşvikiye Camisi'nde düzenlenen törene, oğlu Sadık Minkari, eski İstanbul Üniversitesi rektörleri Prof. Dr. Bülent Berkarda ve Kemal Alemdaroğlu, Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, sunucu Halit Kıvanç ile meslektaşları, aile dostları ve yakınları katıldı. Minkari'nin cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından bir süre eller üzerinde taşındıktan sonra konulduğu cenaze aracıyla Zincirlukuyu Mezarlığı'na oradan da aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine katılan Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, Minkari'nin hocası olduğunu, onun yanında yetiştiğini, Türk ve dünya cerrahisinin ünlü bir ustasını kaybettiğini söyledi. İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Oktay Duran da Minkari'nin bu toplumun yetiştirdiği önemli isimlerden olduğunu, tıp dünyasına üstün hizmette bulunduğunu ve topluma örnek olacak insanların başında geldiğini kaydetti. Duran, Minkari'nin bütün problemleri güler yüzüyle ve ince zekasıyla çözdüğünü ve bunun Minkari'nin büyüklüğünü gösterdiğini ifade etti. Minkari hakkında ''Efsane Cerrah'' adlı kitabı yazan Duran, kitabında Minkari'nin yaptığı iyilikleri derlediğini belirterek, ''Efsane Cerrah adını ben taktım'' dedi. -PROF. DR. MİNKARİ- Bartın'da 5 Eylül 1925 tarihinde doğan Tarık Minkari, 1939 yılında Ayvalık'ta ortaokuldan, 1942 yılında İstanbul'da Vefa Lisesinden ve 1948'de İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1952'de uzmanlığını alan Minkari, 1955'de ise Ayseli Minkari ile evlendi. Minkari, 1957'de doçent, 1964 yılında da profesör oldu. Paris, Boston, Londra ve Amerika gibi ülkelerde bulunan Minkari, buradaki hastanelerde uygulanan modern cerrahiyi izledi, daha sonra ''En iyisi sen kendi işini kendin yap'' diyerek Türkiye'ye döndü. Minkari, meslektaşları ile mide, yemek borusu, pankreas, karaciğer ve safra yolları cerrahisi hakkında 11 kitap yazdı. 250'den fazla yerli ve yabancı dilde, makale yayınladı, Çağdaş Cerrahi Dergisinin editörlüğünü de yaptı. Ayrıca, cerrahiye katkılarda bulanan Minkari, 18 çeşit orijinal ya da modifiye ameliyat tekniği tasarlayarak, bu teknikleri uyguladı. 1992 yılında emekli olan Minkari, emekliliğinde, ''Bir Cerrahın Anıları 1 ve 2'', ''Anılar Portreler 1 ve 2'', ''Şaşırdım Kaldım'', ''Hoş Ya Da Boş'', ''Neler Gördüm Neler'', ''Yetmişin Baharında'', ''İçim İçime Sığmıyor'', ''Seviyorum Geziyorum'', ''İnsan Dünyanın Mikrobudur'', ''Hem Geziyor Hem Gülüyor'', ''Çelebinin Boncukları'' ve ''Mizah Zekanın Zekatıdır'' isimli kitapları yazdı.