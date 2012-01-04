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Dünya

Tarık Haşimi Kerkük'te yargılanmayacak ERBİL (A.A)

04 Ocak 2012 23:58

-Tarık Haşimi Kerkük'te yargılanmayacak ERBİL (A.A) - 04.01.2012 - Irak Yüksek Yargı sözcüsü Tarık Bayraktar, ''Irak Cumhurbaşkanı yardımcısı Tarık Haşimi Kerkük'te yargılanmayacak, yargılanırsa Bağdat'ta yargılanacak'' dedi. Sözcü Bayraktar, basına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanının Sünni yardımcısı Tarık Haşimi'nin Kuzey Irak'ta yargılanacağı haberlerinin asılsız olduğunu ve eğer yargılanırsa başkent Bağdat'ta yargılanacağını söyledi. Haşimi'nin, başkentte 9 yargıç tarafından yargılanmasının planlandığını belirten Bayraktar, yargının nezih ve şeffaf olması için zamana ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.

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