Tarık Dursun hayatını kaybetti

Bir süredir yaşamını İzmir’in Foça ve Karşıyaka ilçesinde geçiren Tarık Dursun K (tam adıyla Tarık Dursun Kakınç), tedavi gördüğü Alsancak Devlet Hastanesi’nde bugün saat 16.00’da akciğer yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir süredir parkinson tedavisi gören Dursun K, dün durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılmıştı.

Tarık Dursun kimdir?

1949 yılında İzmir'de Anadolu gazetesinde sinema eleştirileri yazmaya başladı. Sonra sırasıyla Yeni Gün, Ankara Ulus, Yeni İstanbul ve Vatan gazetelerinde gündelik yazılar yazdı. Pazar Postası ve Akis dergilerinde sinema eleştirileri yazdı. Eleştirmen Ali Gevgilili ile birlikte aylık Yeni Sinema dergisini çıkarttı. Senaryo yazarlığı ve rejisörlük yapmıştır. 1969 yılında Kurul Kitabevi’ni açmış, Milliyet gazetesinde kitap tanıtma yazıları yazmış, Milliyet Yayınları’nı yönetmiştir. 1973 yılında Günümüzde Kitaplar adlı bir dergi çıkarmış, 1975 yılında Koza Yayınları'nın kurucuları arasında yer almıştır.

Sanata 1949 yılında şiirle başlamış, 1951 yılında Cengiz Tuncer ile Devrialem isimli ortak bir şiir kitabı yayımlamıştır. Daha sonra hikâye yazarlığına başlamıştır. Çeşitli ödüller alan Tarık Dursun K. halen Eskifoça'da yaşıyordu. Kardeşi Faruk Kakınç'la beraber girdiği bir yarışmada soyadlarının karışması neticesinde soyadını K. olarak değiştirmişti.

Eserleri

Atmacanın Oğlu, Hasangiller , Vezir Düşü, Rızabey Aile Evi, Güzel Avrat Otu, Sevmek Diye Bir Şey, Yabanın Adamları, 36 Kısım Tekmili Birden, Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep, Bahriyeli Çocuk, İmbatla Dol Kalbim, Ona Sevdiğimi Söyle, Ömrüm, Ömrüm..., Aşk, Allahaısmarladık, Yaz Öpüşleri, Dulevi, Sümbülteber, Hepsi Hikâye, Rızabey Aile evi, İnsan Kurdu, Sabah Olmasın, Denizin Kanı, Kopuk Takımı, Gün Döndü, Hoşça Kal Küçük, Kayabaşı Uygarlığının Yükselişi ve Birdenbire Çöküşü, Alçaktan Uçan Güvercin, Kurşun Ata Ata Biter, İnsan Kurdu, İyi Geceler Dünya, Bağışla Onları, Ağaçlar Gibi Ayakta, Bizimkisi Zor Zanaat, Alo, Harika Hanım Nasılsınız, Kutup, Sessiz Çığlık, Son Yol - 68'lerin Gözyaşları, Deve Tellal, Pire Berber İken... , İyilikçi Tilki, Bir Küçücük Aslancık Varmış, Yaramaz Kuzu, Hoşça Kal Küçük, Otobüsüm Kalkıyor!.., Kerem'i Kimse İstemiyor, Güzel Uykular Alara: Çocuklara Her Gece Bir Masal, Benim Dedem Bir Tane, Bir Varmış Bir Yokmuş Memleketin Birinde..., Az Gittik, Uz Gittik, Dere Tepe Düz Gittik, Kırmızı Otobüs, Tekerlemeler, Bilmeceler, Pıtır'ın Masalları

Aldığı ödüller:

1961 Türk Dil Kurumu Hikâye Ödülü (Güzel Avrat Otu)

1967 Sait Faik Hikâye Armağanı (Yabanın Adamları)

1984 Orhan Kemal Roman Armağanı (Kurşun Ata Ata Biter)

1985 Sait Faik Hikâye Armağanı (Ona Sevdiğimi Söyle)

1987 Türkiye İş Bankası Büyük Edebiyat Ödülü (Ömrüm Ömrüm)

1991 Yunus Nadi Roman Armağanı (Ağaçlar Gibi Ayakta)

2006 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü (Hepsi Hikâye)