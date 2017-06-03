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Kültür-Sanat

Tarık Akan'ın toprağı Nâzım Hikmet'in toprağına karıştı

Rutkay Aziz, Akan'ın mezarından getirdiği toprağı Nâzım'ın mezarına bıraktı, Akan için şairin mezarından toprak aldı

03 Haziran 2017 17:20

T24-Moskova

Türkiye ve dünya şiirinin büyük ismi Nâzım Hikmet, ölümümünün 54. ölüm yıldönümünde Moskova'daki mezarı başında anıldı.

Türkiye'deki mahkeme ve cezaevi yıllarından sonra yurt dışına çıkan ve 3 Haziran 1963'te 61 yaşındayken hayatını kaybeden Nâzım Hikmet için Moskova'daki Novodeviçi mezarlığında tören düzenlendi.

Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) tarafından düzenlenen törene katılan usta oyuncu Rutkay Aziz kısa bir konuşma yaptı.

Türkiye'deki hukuksuzlukları eleştiren Aziz, konuşmasında, 16 Eylül 2016'da hayatını kaybeden yakın dostu aktör Tarık Akan'ı da andı. Aziz, Tarık Akan'ın Bakırköy'deki mezarından getirdiği toprağı Nâzım Hikmet'in mezarına bıraktı. Akan'ın mezarına götürmek için de Nâzım Hikmet'in mezarından toprak alan Aziz, konuşmasını "Yüreğimiz ağrıyor. Bu ağrıyan yüreğin dinmesini dileyerek hepinizi sevgiyle saygıyla kucaklıyorum" diyerek bitirdi.

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