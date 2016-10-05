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Yaşam

Tarık Akan'ın ismi evinin bulunduğu sahile verildi

Tarık Akan Sokak isim plaketi ilerleyen günlerde törenle yerine asılacak. Kararı, meclis toplantısını izleyenler sevinçle karşıladı

05 Ekim 2016 19:27

Türk sinemasının efsane aktörlerinden olan ve geçtiğimiz Eylül ayında 66 yaşında hayata gözlerini yuman Tarık Akan'ın evinin bulunduğu iki kilometrelik sahil yoluna verilmesi talebi meclis kararıyla onaylandı. Sevenleri ve hayranları tarafından başlatılan imza kampanyası sonucunda gündeme gelen karar, meclis toplantısını izleyenleri mutlu etti. 

Tarık Akan'ın adının Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu yaklaşık iki kilometre uzunluğundaki sahil yoluna verilmesi için arkadaşları ve dostları tarafından başlatılan imza kampanyası sonuçlandı. Belediyeye imzalarla sunulan dilekçe, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu tarafından görüşüldü. CHP'li Başkan Vekili Dursun Göktepe başkanlığında, düzenlenen Bodrum Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na 16 CHP'li ve 7 bağımsız meclis üyesi katıldı. Komisyon kararı, meclis toplantısına katılan 23 meclis üyesinin kararı ile kabul edildi. Yola 'Tarık Akan Sokak' adının verilmesi için oy birliği ile karar alındı.

Tarık Akan Sokak isim plaketinin ise önümüzdeki günlerde törenle yerine asılacağı belirtildi. Toplantıyı izleyenler, kararı sevinçle karşıladı.
 

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