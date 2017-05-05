Tarık Akan'ın "Her şeyim" dediği Taş Mektep'ten, TEOG sınavında büyük başarı

Akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Tarık Akan'ın sahibi olduğu Taş Mektep, TEOG-2 sınavında rekor sayılabilecek bir başarıya imza attı. Okulun mevcudu olan 60 öğrenciden 24'ü tüm soruları doğru olarak cevapladı. Sözcü yazarı Uğur Dündar, "Eğer büyük aktör, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı, milyonların sevgilisi Tarık Akan yaşıyor olsaydı, dün yine sevinç ve gururla ağlayacaktı! Çünkü 'Benim her şeyim' dediği Taş Mektep'in öğrencileri, öğretmenlerinin yaptığı tespite göre; TEOG-2 sınavında rekor sayılabilecek bir başarıya imza atmışlardı. Okulun mevcudu olan 60 öğrenciden 24'ü tüm soruları doğru olarak cevaplamışlardı" diye konuştu.

Uğur dündar'ın Sözcü gazetesinin bugünkü (5 Mayıs 2017) nsühasında yayımlanan "Sevinç ve gurur!.." başlıklı yazısı şöyle:

1933 yılından itibaren ilk ve ortaokullarda okutulan “Öğrenci Andı”, 2013 yılında kaldırılmıştı.

Büyük umutlarla sürdürülen “Çözüm Süreci”nde PKK lideri Abdullah Öcalan, bunun ırkçı ve milliyetçi bir ant olduğunu öne sürmüş, AKP iktidarı da “yetmez ama evet”çi yandaş liberallerin yoğun desteğiyle bu öneriyi hemen kabul etmişti!..

Ancak “And”sız yeni uygulama, bir ilköğretim okulundaki öğrencilerin büyük tepkisine neden olmuştu.

Atatürk ilke ve devrimleriyle Cumhuriyet'e yürekten bağlı olarak yetişen öğrenciler, okul yönetimine yazılı başvuruda bulunmuş ve yeni bir “And”a ihtiyaç duyduklarını bildirmişlerdi.

Israrlar karşısında harekete geçen okul yönetimi Büyük Şair Atatol Behramoğlu'ndan, yeni bir “Öğrenci Andı” yazmasını rica etmişti.

O da şu dizeleri kaleme almıştı:“Türkiye yurdumuz,

Türkiye sevincimiz,

Türkiye umudumuz,

Sen dünümüz, bugünümüz,

Sen yarınımsın

ey büyük Atatürk…

Sen aydınlığımızsın,

Seni yaşatmak ülkümüzdür,

Andımız doğruluk,

dürüstlüktür,

Uğraşımız eşitlik,

adalet, özgürlüktür,

İlkemiz yurtta barış,

dünyada barıştır,

Eşitlik, adalet

ve özgürlüktür…”

* * *

Öğrencilerin yeni “And”ı okudukları ilk gün, okulun kurucusu da bahçedeydi.

Onların yurt ve Atatürk sevgisi temelinde eşitlik, özgürlük ve adalet kavramlarıyla bezenmiş marşı hep bir ağızdan coşkuyla söylemeleri karşısında çok duygulanmış, gözlerinden süzülen yaşları öğrencilerine göstermemek için hemen odasına koşmuştu.

Tüm birikimini yatırdığı okulun çocukları dururlar mı? Onlar da bir koşuda arkasından içeri dalmışlardı!..

Orada birbirlerine sarılıp “And”ı hep birlikte bir kez daha okumuşlardı.

Onlar gittikten sonra da sevinç ve gururla hıçkırarak ağlamıştı.

* * *

Eğer büyük aktör, Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı, milyonların sevgilisi Tarık Akan yaşıyor olsaydı, dün yine sevinç ve gururla ağlayacaktı!

Çünkü “Benim her şeyim” dediği Taş Mektep'in öğrencileri, öğretmenlerinin yaptığı tespite göre; TEOG-2 sınavında rekor sayılabilecek bir başarıya imza atmışlardı. Okulun mevcudu olan 60 öğrenciden 24'ü tüm soruları doğru olarak cevaplamışlardı.

Bakanlığın haziran ayında resmen açıklayacağı sonucu öğretmenlerinden öğrendiklerinde de “Sevgili kurucumuz Tarık Akan rahat uyu. Emanetin emin ellerde. Seni hiç unutmayacağız ve unutturmayacağız” diye haykırmışlardı.

* * *

Çünkü onlar her sabah;

“Sen yarınımsın ey büyük Atatürk…

Sen aydınlığımızsın,

Seni yaşatmak

ülkümüzdür,

Andımız doğruluk,

dürüstlüktür,

Uğraşımız eşitlik,

adalet, özgürlüktür.

İlkemiz yurtta barış,

dünyada barıştır,

Eşitlik, adalet ve özgürlüktür” diyerek Cumhuriyet ve Atatürk sevgisi bayrağını yaşadıkları sürece taşımaya and içmiş çocuklardı.

* * *

Sevgili kardeşim Tarık,

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Bakırköy'deki Özgürlük Meydanı'nı Tarık Akan Özgürlük Meydanı olarak değiştirmemekte varsın dirensin!..

Adın, çocukların tertemiz kalbine mücevher taşlarla yazılıyor.

Bundan daha büyük onur, daha büyük ödül olur mu?..