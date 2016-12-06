'Tarık Akan'a Saygı ve Sevgi' sergisi açıldı

Türker İnanoğlu Vakfı (TÜRVAK), Türk sinemasının 102’nci yılı etkinlikleri kapsamında, ‘Tarık Akan’a Saygı ve Sevgi’ temalı sergisini Türkan Şoray ve Gülşen Bubikoğlu'nun katılımıyla açtı.



Eylül ayında hayatını kaybeden Akan'ın rol aldığı filmlerin afişleri ve fotoğraflarının sergilendiği etkinlikte ayrıca sanatçının daha önce görülmemiş onlarca portresi, heykeli, sinema ve magazin dergilerine ait kapaklar, makaleler ve köşe yazıları ziyaretçilere sunuldu.

Tarık Akan için Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda düzenlenen cenaze törenine, Genco Erkal’ın yorumladığı Nazım Hikmet’in ‘Yaşamaya Dair’ şiiri böyle damga vurmuştu:

31 Aralık'a kadar açık olacak sergi, Salı-Pazar: 10:00 – 18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.