Tarık Akan'a darp

Ünlü sinema sanatçısı Tarık Akan, perşembe akşamı saat 23.30 sıralarında Bakırköy Kennedy Caddesi üzerinde trafik tartışması nedeniyle ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından darp edildi.

Gaz sıktı, copla vurdu

Ünlü sanatçının ve aynı arabada bulunan sevgilisi Acun Günay'ın anlattığına göre, Kennedy Caddesi'nde seyir halinde bulunan ve içinde Tarık Akan'ın bulunduğu araç, petrol istasyonundan süratli bir şekilde çıkmaya çalışan 34 VF 4420 plakalı BMW marka araçla çarpışma tehlikesi atlattı.

Bunun üzerine araçtan inen Tarık Akan, araç sürücüsü olan ve ismi öğrenilemeyen genç ile tartışmaya başladı. Araçtan inen ve babasının polis olduğunu söyleyen 18-20 yaşlarındaki genç, Tarık Akan'ın gözüne biber gazı sıkarak, cop ile yüzüne vurmaya başladı. Aldığı darbeler üzerine yüzü kanayan ve sol kaşının üstü şişen Tarım Akan olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Ünlü sanatçı, kendisini darp eden gencin kullandığı aracın camındaki "Küçükçekmece Belediyesi Meclis üyesi tanıtım kartı, Cevdet ATEŞ 34 VF 4420"yazılı kartonu polise teslim etti. Bakırköy sahil yolu Ataköy mevkiinde meydana gelen olayı polise anlatan Tarık Akan, "Gözüme gaz sıkıyor ve Copla vuruyor. Cop var, bir de meclis arabasıymış. Meclis üyesi araç tanıtım kartı var"dedi. Bölgeye gelen ekibe olayı anlatmaya çalışan Tarık Akan'ın sevgilisiyla polis arasında da zaman zaman gerginlik yaşandı. Olayla ilgili soru soran Akan'ın sevgilisi Acun Günay polisin, "Ya ben öğreneceğim, burada görevli ben varım, Allah Allah" şeklindeki tepkisiyle karşılaştı. .

Akan sinirliydi

Olay yerinde çok sinirli olduğu gözlenen Tarık Akan sık sık, "Bu polis arabası mı? Peki polis arabasıysa benim yüzüme gaz sıkmaya ne hakkı var? Bu arabada cop var, gaz var ve benim gözüme gaz sıkıyor bu adam. Türkiye Cumhuriyeti bayrağını taşıyor. Meclis üyesi kartı var. Gaz sıkıyor ve cop vuruyor. Kimsin sen. Birde komiserin telefonunu veriyorsun polise"diye bağırdı.

"Feci bir kural ihlali var"

Tarık Akan'ın saldırıya uğradığı olayı anlatan ve arabayı kendisinin kullandığını söyleyen sevgilisi Acun Günay da "Beni çok kötü sıkıştırdı benzinciden çıkarken. Aracı ben kullanıyordum. Tarık ona müdahale etti ve önünü kesti. Önünü kesince Tarık'a gaz sıktı ve copla saldırdı. 18 -20 yaşında bir çocuk. Araçta Meclis amblemi var. Polis, bunun polis arabası olduğunu söylüyor. Bu resmi bir arabaysa resmi olarak kullanılır. Cop vuruyor ve gaz sıkıyor gözüne. Polis arabası olduğunu söylüyorlar. Kim bu diyorum, oğlu diyor. Arabalarda birşey yok. Ama feci bir kural ihlali var. Yani bir yerden çıkıyor kural tanımıyor. Nasıl bir ülke burası ya"diye konuştu.

Akan: Polisler arabayı aramıyorlar

Olay yerine gelen polis ekiplerinin aracı aramadıklarını söyleyen ve bu duruma oldukça sinirlenen Tarık Akan, "Polisler burada ve arabayı aramıyorlar. İnanamıyorum ya! Tabi ki şikayetçi olacağım. Polis burada ve arabayı aramıyor. Arabada gaz var gözüme gaz sıktı ve arabayı aramıyorlar.Elinde gaz yüzüme sıktı. Siz arabayı aramıyorsunuz hala. Arabanın içindeki herşey kayboldu. Şu anda arabada var olanların hepsi yok oldu. Hala arabayı aramıyorsunuz. Arabayı arayın, suçlu kimse çıksın ortaya. Araba hala aranmadı. Aramıyorlar, anlamadım. Karakola geleceğim ama arabayı bir arayın. Adam polisin oğluyum diye duruyor. Komiser bey aracı arayacak mısınız. gazlar var mı?" diye konuştu.

"Çok sevdiğim bir oyuncudur. Ama hiç birşey anlatamadık"

Öte yandan Tarık Akan'ı darp ettiği iddia edilen gencin aracındaki bir kişi ise, Tarık Akan'ın aracı alkollü olarak kullandığını ileri sürerek, "Aracı Tarık Akan alkollü bir şekilde kullanıyordu. Kendi kullanıyordu ve bize hakaret de etti. Çok sevdiğim bir oyuncudur. Ama hiç birşey anlatamadık" diye konuştu.

"Küfrediyor, anneme vuruyor, ben vurunca suç oluyor"

Bu arada Tarık Akan'ı darp ettiği iddia edilen ve ismini açıklamayan genç ise, "Soldan gelip vuruyor ve anama küfür ediyor. Annemin gözüne vuruyor. Ondan sonra ben vurduğumda suç oluyor. Bunu yapan Tarık Akan. Kendisi alkollü aynı zamanda.

Taraflar polis merkezine götürüldü

Sahil yolunda yaşanan tartışmaların ardından polis, olayın taraflarını Ataköy Polis Merkezi'ne götürdü.Polis merkezine götürülen tarafların burada uzlaştıkları ve bir birlerinden davacı olmadıkları öğrenildi. Tarafların bir birlerinden davacı olmamaları üzerine olayla ilgili resmi bir işlem yapılmadı.

Araba satılmış

Bu arada aracın camında adına kayıtlı kart bulunan Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Cevdet Ateş, 34 VF 4420 plakalı aracın kendisinin olduğunu ancak bayramdan kısa bir süre önce bir polise sattığını söyledi. Ateş, araçta bulunan kendi adına kayıtlı kartın iptali için başvuru yaptıklarını ve kartın iptal edildiğini söyledi.

Tarık Akan: Olay doğru ama önemli değil

Antalya'dan telefonla DHA'nın sorularını yanıtlayan Tarık Akan ise, olayın doğru olduğunu belirterek, önemli bir olay olmadığını, kendisinin de şu anda iyi olduğunu ve trafikte yaşanan bir anlaşmazlıktan dolayı yaşandığını söyledi.