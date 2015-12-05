Tarık Akan: Yordu beni yıllar...

Usta oyuncu Tarık Akan 66. yaşını kutladı. Twitter'dan gelen tebrikleri teşekkür ederek yanıtlayan Akan, bir de gençlik fotoğrafını paylaşarak, "Yordu beni yıllar" notu düştü.

Radikal’de yer alan habere göre, fotoğrafının altına "3 Aralık 1949. Dün doğum günümdü ve eski halimden eser yok şimdi diyelim. Yordu beni yıllar..." yazan Akan'a takipçileri, destek mesajları gönderdi.

Akan, doğum gününü kutlayanlara da "Dün doğum günümdü. Kutlayan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, sizleri seviyorum" diye yazdı.