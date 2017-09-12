Tarık Akan vefatının birinci yıl dönümünde anılacak

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı çeşitli etkinliklerle usta oyuncu Tarık Akan'ı vefatının birinci yılında yapacağı bir dizi etkinlikle anacak.

Etkinliklerden ilki Şişli Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilecek olan, "Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim / Kataloglama Sorunları Sempozyumu" olacak.

Ailesi, dostları ve sevenleri yalnız bırakmayacak

Tarık Akan’ın 1'nci yıldönümü olan 16 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 11:00’de, mezarı başında, ailesinin, dostlarının ve sevenlerinin katılacağı bir tören düzenlenecek. Öte yandan, Vakfın yayına hazırladığı, "Tarık Akan Ülkemin Güzel Yüzü" kitabı da, Tarık Akan’ın doğum günü olan 13 Ekim’de yayımlanacak.

İzmir'de de anma gerçekleştirilecek

İzmir Karşıyaka'da da bir dizi etkinliklerle Tarık Akan anılacak. "Ölümünün birinci yılında Tarık Akan’ı anıyoruz" etkinliği için sanatçı isimler de bir araya gelecek. Orhan Aydın, Sunay Akın, Zeynep Oral gibi isimler sunumda yer alırken, Sadık Gürbüz bir dinleti gerçekleştirecek.

13 Eylül Çarşamba günü saat 18.30'da Tarık Akan Parkı açılışı yapılacak, saat 20.30'da ise bir anma programı gerçekleştirilecek.

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Akan, akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Akan, 16 Eylül 2016'da gece yarısı saat 01.10'da hayatını kaybetmişti.

İşte anma programının duyurusu: