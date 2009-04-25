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Kültür-Sanat

Tarık Akan ilk kez kendi sesiyle şarkı söyledi

'Deli Deli Olma' filminde başrol oynayan Tarık Akan, ilk kez bir sinema filminde kendi sesiyle şarkı söyledi.

25 Nisan 2009 03:00

'Deli Deli Olma' filminde başrol oynayan Tarık Akan, ilk kez bir sinema filminde kendi sesiyle şarkı söyledi.

Deli Deli Olma fragmanı - VİDEO

Filmde piyano çalıp, parçalar söyleyen Akan, bunun nedenini şöyle açıkladı: 'Bu sahnelerde herhangi bir teknik destek ya da dublajın, filmin bütünlüğünü bozacağını düşündüm. O nedenle bu işin üstesinden gelmeye çalıştım.'

‘Birikimimi kullandım’

Filmde Rusça ve Türkçe sözlü şarkı okuyan Akan, 'Bir Sarmaşık Olsaydım' isimli parçanın provasını da tek başına yaptı. Oyunculuk hayatı boyunca potansiyelini çok iyi tanıdığını belirten Akan, sahip olduğu birikimleri ne zaman, nerede ve nasıl değerlendireceğini artık çok iyi öğrendiğini belirtti.


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