Tarık Akan için anma töreni

Cuma günü hayatını kaybeden sinema sanatçısı Tarık Akan için bugün Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.

Binlerce kişinin katıldığı törende, Tarık Akan'ın dostları ünlü sanatçıyla anılarını paylaştı.

Aile yakınları, Tarık Akan'ın naaşının, anma törenine götürülmeyeceğini, Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından Bakırköy'deki Zuhuratbaba Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu.

Törene katılan sanatçılardan Rutkay Aziz, "Tarık sadece usta oyuncu, yakışıklı bir oyuncu değil. 25 yıldır demokratik, barıştan, demokrasiden yana katkı sağlamış bir insandır. Onu çok özleyeceğiz, Tarık'tan sonra fakirleştik. Işıklar içinde yatsın" dedi.

Yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden sanatçı Zülfü Livaneli de, ünlü sinema oyuncusunu şu sözlerle andı:

"40 yıllık arkadaşım, dostum, hem çalışma arkadaşım. Birçok filmde beraber çalışmıştık. Onun dışında birçok eylemde birlikte bulunduk. Tarık bir can arkadaştır. Okulunun adı Taş Mektep'ti ama o yufka yürekli bir insandı."

"Starlığı elinin tersiyle itip, her şeyi yapabilecekken, Türkiye'nin en zengin insanı, en tanınmış en yakışıklı insanı olabilme imkânı varken bunları elinin tersiyle itti. Hakiki sanat yoluna girdi. Bunu herkes yapamaz. Bazıları toprağa gömülür, bazıları halkın kalbine."

Törene 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Anma töreninin düzenlendiği tiyatro salonun dışında da büyük bir kalabalık toplandı.