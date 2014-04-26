Tarık Akan: Genelkurmay Başkanı Özel 'Gık' deseydi bunlar yaşanmazdı

Ünlü sinema sanatçısı Tarık Akan, "Beni üzen küçük bir nokta var. Onu söyleyeyim mi, söylemeyim mi diye çok düşündüm. Ama söyleyeceğim. Genelkurmay başkanı olan şu andaki şahıs, ‘Gık’ deseydi, emin olun bunların hiçbiri olmazdı" dedi.

Vardia Bizde Platformu’nun 83’üncü sessiz çığlık eyleminde Silivri Cezaevi’de tutuklu olan Tuğgeneral Mustafa İlhan ile Tuğamiral Hakan Eraydın’ın çocukları, babalarının gönderdiği mektupları okudu.

Bu sırada öğle ezanının başlaması ile mektupların okunmasına ara verildi Ezanın bitiminin ardından konuşmaya devam edildi. Sanatçı Tarık Akan, "Beni üzen küçük bir nokta var. Onu söyleyeyim mi, söylemeyim mi diye çok düşündüm. Ama söyleyeceğim. Genelkurmay başkanı olan şu andaki şahıs, ‘Gık’ deseydi, emin olun bunların hiçbiri olmazdı" diye konuştu.

Bu hafta yapılan eyleme çoğunluğu Balyoz tutuklusu askerlerin ailelerinin yanısıra, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski başbakan yardımcısı Murat Karayalçın, sanatçı Tarık Akan, emekli orgeneral Hasan Iğsız ile Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da katıldı.

Söz verilen eski başbakan yardımcılarından Murat Karayalçın; "Sessiz çığlığı atanlar, bilmeli ki, gerçekten çığlıkları sessiz değildir. Ve kendilerini işitenler, görenler yalnızca Beşiktaş’la, İstanbul’la sınırlı değildir. Türkiye’nin tümü sizin sessiz çığlığınızı duyuyor ve kulak veriyor" şeklinde konuştu.

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuşmasında, başındaki şapkayı Hasdal’da tutuklu bulunan askerlerin gönderdiği açıklayarak; "Görevimizin başındayız. Vardiyadayız. Şunu belirteyim. Çok yakında göreceksiniz. Davullarla, zurnalarla komutanlarımızı Silivri’nin önünde, Hasdal’ın önünde, Maltepe’nin ve Sincan’ın önünde kucaklayacağız. Esas Türkiye’mizin özgürlüğü için, bağımsızlık için, Türkiye’mizi yeniden Atatürk rotasına götürmek için elele vereceğiz. Büyük zaferler bizi bekliyor" dedi.

Emekli Orgeneral Hasan Iğsız ise konuşmasında "Artık sözün bittiği yerdeyiz. Artık adaletin tecelli etmesini, arkadaşlarımızın en kısa zamanda aramıza ve ailelerine dönmesini bekliyoruz" dedi. Sanatçı Tarık Akan ise, "Bir albay çocuğu olduğum için aranızda değilim. Ben Atatürk’ün askeri olduğum için aranızdayım. 40 yıldır, bu tür mücadelelerin hep içinde oldum. Ölene kadar da olacağım. Bu bir kesinliktir. Beni üzen küçük bir nokta var. Onu söyleyeyim mi, söylemeyim mi diye çok düşündüm. Ama söyleyeceğim. Genelkurmay başkanı olan şu andaki şahıs, ‘Gık’ deseydi, emin olun bunların hiçbiri olmazdı" dedi.

Vardiya Bizde Platformu açıklama sonrası, Sessiz Çığlık eylemini denizde sürdürecekleri tekneye binmek üzere, Beşiktaş İskelesi’ne gittiler.

