Tarihte ilk: Sibirya'daki orman yangınlarından çıkan dumanlar Kuzey Kutbu'na ulaştı

Sibirya’daki orman yangınlarından çıkan dumanlar, tarihte ilk kez Kuzey Kutbu'na kadar ulaştı. Rusya’nın gözlem enstitüsü, bölgede alevlerin giderek yoğunlaştığı konusunda uyardı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Sibirya’da son beş yıldır sıklaşan orman yangınları, bu yıl da günlerdir sürüyor. Rusya’nın meteoroloji yetkilileri ve çevreciler, artan yangınların iklim krizi ve yetersiz orman hizmetleri nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

Sibirya’da yangınlardan en çok etkilenen bölge bu yıl Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan oldu. Rusya’nın en soğuk bölgesi olara bilinen Yakutistan, bu yıl aşırı sıcaklar ve kuraklıkla karşılaştı. Rusya’nın meteoroloji gözlem enstitüsü Rosgidromet, bölgedeki durumun giderek kötüye gittiğini duyurdu. Enstitü, 3.4 milyon hektar alanın yandığını belirtti.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uydu görüntülerinin Sibirya’daki yangın dumanlarının Kuzey Kutbu'na kadar ilerlediğini belirtti. NASA, bu durumu “tarihte ilk” olarak niteledi.

NASA’nın uygdu görüntülerine göre 6 Ağustos’ta Rusya’nın hemen hemen tamamı dumanla kaplı görünüyordu.