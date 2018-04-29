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BBC Türkçe

Tarihte ilk kez Suudi Arabistan Kralı Rusya'yı ziyaret ediyor

Kral Selman bin Abdülaziz el Suud resmi bir ziyaret için Moskova'ya gitti. İlk kez bir Suudi kralı Rusya'da. Ziyaretinin ana gündem maddesi ikili ticaret anlaşmaları. Yemen ve Suriye'deki son gelişmeler de ele alınacak.

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud , Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Bu, tahttaki bir Suudi Kralı'nın Rusya'ya yaptığı ilk resmi ziyaret.Suudi yetkililer 81 yaşındaki Kral Selman'ın ziyaretini "tarihi" olarak nitelendiriyor.

Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek olan Kral Selman'ın ziyaretinde bir dizi ticaret anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, ziyaret sırasında imzalanacak anlaşmaların toplam değerinin 3 milyar doları bulacağını açıkladı.

Novak, iki ülke arasındaki yatırımların artması için, aradaki bürokrasinin azaltılmasının yollarının da aranacağını söyledi.

Putin ve Kral Selman'ın, enerji projelerini desteklemek üzere yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım fonu kurmaları da bekleniyor.

Kral Selman'ın ziyareti, gelecek ay Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak olan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) zirvesinin öncesine denk geliyor.

petrol üretimini kısma kararı almıştı.

Ziyaretin diğer öne çıkan konularının Suriye ve Yemen'deki son gelişmeler olması bekleniyor. Suudi Arabistan'ın hava saldırılarıyla isyancı gruplara müdahalede bulunduğu Yemen, ülkede donanma üsleri bulunan Rusya için stratejik bir ülke.

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ziyareti 4 gün sürecek. Kral Selman'a 100 kadar Suudi iş adamı da eşlik ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı 2007'de ziyaret etmişti.

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