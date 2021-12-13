Tarihte ilk: İsrail Başbakanı Bennett ve Abu Dabi Veliaht Prensi, BAE'de görüştü

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki özel sarayında bir araya geldi.

Bu, bir İsrail Başbakanı'nın BAE liderine gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret oldu. Bennett, ilişkileri normalleştiren anlaşmanın imzalanmasından 15 ay sonra Abu Dabi'ye gitti.

İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi, görüşmelerde İran başlığının da ele alındığını bildirdi.

Bennett, görüşmeden önce BAE devlet medyasına yaptığı açıklamalarda iki ülke arasında giderek gelişen ticari ilişkilere değinmişti.