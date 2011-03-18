Tarihte bugün neler oldu?

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1816 - 38 tonluk ''Elise'' adlı buharlı tekne, kaptan Pierre Andriel yönetiminde, Manş Denizi'ni aşan ilk buharlı tekne oldu.
1921 - Londra'da ilk doğum kontrol kliniği açıldı. Kliniğe başvuranlara, düşük ücretle korunma araç gereçleri verildi.
1939 - Hatay'da Türk posta ve telgraf ücretleri uygulamaya konuldu.
1948 - Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Lüksemburg dışişleri
bakanları arasında, 50 yıl süreli Brüksel Anlaşması imzalandı.
1954 - Türk Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda: Milli Takım, grup eleme maçlarında Madrid'de 4-1 yenildiği İspanya'yı İstanbul'da 1-0 yendi. Yönetmelik gereği, 1954 yılının 17 Mart
günü Roma'da yapılan üçüncü karşılaşmada İspanya ile 2-2
berabere kalınca, kura çekildi. Kurada kazanan Türk Milli Futbol Takımı, finallere katılma hakkını elde etti.
1966 - Varto'da 5.6 büyüklüğündeki depremde 14 kişi öldü.
1972 - Uzun süredir araları açık olan CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ile Genel Sekreter Bülent Ecevit barıştı.
1976 - Amerikan Northrop uçak şirketi, uçak alım satımlarıyla ilgili Türkiye'de rüşvet dağıttığı iddialarını doğruladı.
1978 - Atatürkçü şiirleri ve denemeleriyle tanınan ünlü şair Dr. Ceyhun Atuf Kansu, Ankara'da öldü. Kansu, 7 Aralık 1919'da
İstanbul'da doğmuştu.
1985 - Oyun yazarları Artur Miller ve Harold Pinter, hapisteki Pen üyesi yazarları ziyaret için Türkiye'ye geldi.
1990 - Jülide Ateş, Türkiye Güzeli seçildi.
1993 - Gazeteci Beyhan Cenkçi öldü.
2005 - Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Sugözü köyü Kuzucu Mahallesi'ndeki toprak kayması sonucu on beş vatandaş ve yirmi bir ev toprak altında kaldı. 23 Martta aynı bölgede yeniden yaşanan
heyelanda yaklaşık 5 milyon ton toprak daha kaydı. On beş vatandaşın yaşamından ümit kesildi.
2005 - Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin 1 Nisan'da yürürlüğe girecek yeni Türk Ceza Kanunu nedeniyle düzenlediği ''Gazetecileri Adliye
Yollarına Alıştırma Yürüyüşü'' Babıali Caddesi ile İstanbul Adliye Sarayı arasında yapıldı. İlerleyen günlerde de birçok meslek örgütü yeni Türk Ceza Kanunu'nu protesto yürüyüşü düzenledi.