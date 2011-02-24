Tarihte bugün neler oldu?

T24 - 24 Şubat'ta Türkiye ve dünyada bu olaylar yaşandı:
1495- Şehzade Cem öldü.
1908- Dr. Galip Üstün, ''Topkapı Fukaraperver Cemiyeti''ni kurdu.
1910- Sanayii Nefise Mektebi'nin (Güzel Sanatlar Okulu)
kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey öldü.
1918- Trabzon düşman işgalinden kurtuldu.
1922- Elazığ'da, Milli Mücadele yanlısı ''Satveti Milliye''
adlı gazete çıkmaya başladı.
1942- Almanya Büyükelçisi Franz Von Papen'e, Ankara'da suikast
girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi olaydan yara almadan
kurtuldu; saldırganın Yugoslav göçmeni Ömer Tokat olduğu belirlendi.
1942- 769 Romanyalı Yahudi'yi taşıyan ''Struma'' vapuru,
Karadeniz'de batırıldı; yalnızca bir yolcu kurtulabildi.
1946- CHP'nin ''Parti Sanat Mükafatı'' adıyla düzenlendiği yarışmada,
Cahit Sıtkı Tarancı ''Otuz Beş Yaş'' şiiriyle birinci oldu.
1946- Şair Ömer Bedrettin Uşaklı 42 yaşında öldü.
1951- Kırşehir'de Atatürk büstü saldırıya uğradı. Saldırıyı
kınamak için 5 Martta büyük bir miting düzenlendi.
1954- Tuna Nehri'nden Karadeniz'e, oradan da İstanbul Boğazı'na
inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm Boğaz'ı ve limanı
kapladı; deniz trafiği durdu.
1955- Türkiye'nin ilk özel dedektiflik bürosu, İstanbul'da,
Avukat Fethi İnder tarafından kuruldu.
1955- Bağdat'ta, Türkiye ile Irak arasında karşılıklı işbirliği
antlaşması (CENTO) imzalandı. Daha sonra İngiltere, İran ve
Pakistan üye olarak, ABD de gözlemci sıfatıyla katıldı.
1977- Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
1977- Besteci ve udi Yorgo Bacanos 77 yaşında İstanbul'da öldü.
1983- Necmettin Erbakan'a 4 yıl hapis ve 1 yıl 4 ay sürgün
cezası verildi.
1987- Sovyetler Birliği'nde (SSCB) Gorbaçov ilk kez
''Glasnost''tan (Açıklık Politikası) söz etti.
1992- 1961 Anayasası'nın hazırlayıcılarından Ord. Prof. Dr.
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 88 yaşında İstanbul'da öldü.
1995- Tüketiciyi Koruma Yasası kabul edildi.
2005- Eski dışişleri bakanlarından Coşkun Kırca 78 yaşında öldü.
2006- Türkiye, idam cezasının barış zamanı dışında savaş ve
savaş tehlikesi anında da kaldırılmasını öngören Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi'nin 13. protokolünü onayladı.
2007- Sinema sanatçısı Orçun Sonat vefat etti.
2008- Raul Castro, ağabeyi Fidel Castro'nun
yerine Küba devlet başkanı oldu.