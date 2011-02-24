Tarihte bugün neler oldu?

T24 - 24 Şubat'ta Türkiye ve dünyada bu olaylar yaşandı:



1495- Şehzade Cem öldü.



1908- Dr. Galip Üstün, ''Topkapı Fukaraperver Cemiyeti''ni kurdu.



1910- Sanayii Nefise Mektebi'nin (Güzel Sanatlar Okulu)

kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey öldü.



1918- Trabzon düşman işgalinden kurtuldu.



1922- Elazığ'da, Milli Mücadele yanlısı ''Satveti Milliye''

adlı gazete çıkmaya başladı.



1942- Almanya Büyükelçisi Franz Von Papen'e, Ankara'da suikast

girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi olaydan yara almadan

kurtuldu; saldırganın Yugoslav göçmeni Ömer Tokat olduğu belirlendi.



1942- 769 Romanyalı Yahudi'yi taşıyan ''Struma'' vapuru,

Karadeniz'de batırıldı; yalnızca bir yolcu kurtulabildi.



1946- CHP'nin ''Parti Sanat Mükafatı'' adıyla düzenlendiği yarışmada,

Cahit Sıtkı Tarancı ''Otuz Beş Yaş'' şiiriyle birinci oldu.



1946- Şair Ömer Bedrettin Uşaklı 42 yaşında öldü.



1951- Kırşehir'de Atatürk büstü saldırıya uğradı. Saldırıyı

kınamak için 5 Martta büyük bir miting düzenlendi.



1954- Tuna Nehri'nden Karadeniz'e, oradan da İstanbul Boğazı'na

inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm Boğaz'ı ve limanı

kapladı; deniz trafiği durdu.



1955- Türkiye'nin ilk özel dedektiflik bürosu, İstanbul'da,

Avukat Fethi İnder tarafından kuruldu.



1955- Bağdat'ta, Türkiye ile Irak arasında karşılıklı işbirliği

antlaşması (CENTO) imzalandı. Daha sonra İngiltere, İran ve

Pakistan üye olarak, ABD de gözlemci sıfatıyla katıldı.



1977- Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.



1977- Besteci ve udi Yorgo Bacanos 77 yaşında İstanbul'da öldü.



1983- Necmettin Erbakan'a 4 yıl hapis ve 1 yıl 4 ay sürgün

cezası verildi.



1987- Sovyetler Birliği'nde (SSCB) Gorbaçov ilk kez

''Glasnost''tan (Açıklık Politikası) söz etti.



1992- 1961 Anayasası'nın hazırlayıcılarından Ord. Prof. Dr.

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 88 yaşında İstanbul'da öldü.



1995- Tüketiciyi Koruma Yasası kabul edildi.



2005- Eski dışişleri bakanlarından Coşkun Kırca 78 yaşında öldü.



2006- Türkiye, idam cezasının barış zamanı dışında savaş ve

savaş tehlikesi anında da kaldırılmasını öngören Avrupa İnsan

Hakları Sözleşmesi'nin 13. protokolünü onayladı.



2007- Sinema sanatçısı Orçun Sonat vefat etti.



2008- Raul Castro, ağabeyi Fidel Castro'nun

yerine Küba devlet başkanı oldu.





