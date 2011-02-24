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Tarihte bugün neler oldu?

24 Şubat'ta Türkiye ve dünyada yaşanan olaylar...

24 Şubat 2011 02:00

T24 - 24 Şubat'ta Türkiye ve dünyada bu olaylar yaşandı:

1495- Şehzade Cem öldü.

1908- Dr. Galip Üstün, ''Topkapı Fukaraperver Cemiyeti''ni kurdu.

1910- Sanayii Nefise Mektebi'nin (Güzel Sanatlar Okulu)
kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey öldü.

1918- Trabzon düşman işgalinden kurtuldu.

1922- Elazığ'da, Milli Mücadele yanlısı ''Satveti Milliye''
adlı gazete çıkmaya başladı.

1942- Almanya Büyükelçisi Franz Von Papen'e, Ankara'da suikast
girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi olaydan yara almadan
kurtuldu; saldırganın Yugoslav göçmeni Ömer Tokat olduğu belirlendi.

1942- 769 Romanyalı Yahudi'yi taşıyan ''Struma'' vapuru,
Karadeniz'de batırıldı; yalnızca bir yolcu kurtulabildi.

1946- CHP'nin ''Parti Sanat Mükafatı'' adıyla düzenlendiği yarışmada,
Cahit Sıtkı Tarancı ''Otuz Beş Yaş'' şiiriyle birinci oldu.

1946- Şair Ömer Bedrettin Uşaklı 42 yaşında öldü.

1951- Kırşehir'de Atatürk büstü saldırıya uğradı. Saldırıyı
kınamak için 5 Martta büyük bir miting düzenlendi.

1954- Tuna Nehri'nden Karadeniz'e, oradan da İstanbul Boğazı'na
inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm Boğaz'ı ve limanı
kapladı; deniz trafiği durdu.

1955- Türkiye'nin ilk özel dedektiflik bürosu, İstanbul'da,
Avukat Fethi İnder tarafından kuruldu.

1955- Bağdat'ta, Türkiye ile Irak arasında karşılıklı işbirliği
antlaşması (CENTO) imzalandı. Daha sonra İngiltere, İran ve
Pakistan üye olarak, ABD de gözlemci sıfatıyla katıldı.

1977- Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1977- Besteci ve udi Yorgo Bacanos 77 yaşında İstanbul'da öldü.

1983- Necmettin Erbakan'a 4 yıl hapis ve 1 yıl 4 ay sürgün
cezası verildi.

1987- Sovyetler Birliği'nde (SSCB) Gorbaçov ilk kez
''Glasnost''tan (Açıklık Politikası) söz etti.

1992- 1961 Anayasası'nın hazırlayıcılarından Ord. Prof. Dr.
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 88 yaşında İstanbul'da öldü.

1995- Tüketiciyi Koruma Yasası kabul edildi.

2005- Eski dışişleri bakanlarından Coşkun Kırca 78 yaşında öldü.

2006- Türkiye, idam cezasının barış zamanı dışında savaş ve
savaş tehlikesi anında da kaldırılmasını öngören Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi'nin 13. protokolünü onayladı.

2007- Sinema sanatçısı Orçun Sonat vefat etti.

2008- Raul Castro, ağabeyi Fidel Castro'nun
yerine Küba devlet başkanı oldu.


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