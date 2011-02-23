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Yaşam

Tarihte bugün neler oldu?

23 Şubat'ta Türkiye ve dünyada bu olaylar yaşandı.

23 Şubat 2011 02:00

T24 - 23 Şubat'ta Türkiye ve dünyada bu olaylar yaşandı:

1653- Batı Anadolu'daki şiddetli depremde, Denizli, Nazilli,
Tire ve Uşak'ta evler yıkıldı, binlerce kişi öldü ve yaralandı.

1893- Alman mühendis Rudolf Diesel, kendi adıyla anılan
motorun patentini aldı.

1919- İtalya'da Benito Mussolini Faşist Parti'yi kurdu.

1942- Avusturyalı yazar Stefan Zweig, Brezilya'nın Petropolis
kentinde eşiyle birlikte intihar etti.

1945- Birleşmiş Milletler Beyannamesi'nin imzalanmasıyla Almanya
ve Japonya'ya savaş ilanını kapsayan teklif TBMM'de kabul edildi.

1945- Sevr Antlaşması'nın değiştirilmesi için Londra'da toplanan
konferans, bir anlaşmaya varılamadan dağıldı. (23 Şubat-12 Mart).

1945- Türkiye-ABD İkili Yardım Anlaşması imzalandı.

1963- Bazı Yassıada mahkumlarının da yararlanacağı kısmi af yasalaştı.

1971- Şair ve yazar Halit Fahri Ozansoy 80 yaşında öldü.

1978- Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) kuruldu.

1994- Cep telefonu şebekeleri hizmete açıldı.

1997- Dünyada genetik kopyalama yöntemiyle üretilen ilk memeli
olan ve 14 Şubat 2003 tarihinde ölen ''Dolly'' adlı koyunun
İskoçya'daki Roslin Enstitüsünde kopyalandığı duyuruldu.

2005- MERNİS-Kimlik Paylaşımı Sistemi Projesi uygulanmaya başlandı.

2006- Eski başbakan ve kapatılan RP'nin son genel başkanı
Necmettin Erbakan'ın hapis cezasını evinde çekmesine de
imkan tanıyan yasa önerisi yasalaştı.

2010- Balıkesir (Dursunbey'e bağlı) Odaköy'deki bir maden
ocağındaki grizu patlamasında 13 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.


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