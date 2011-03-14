TARİHTE BUGÜN...

1827- Tıp Bayramı: II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı Konağı'nda ''Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'' adıyla kurulması, daha sonra ''Tıp Bayramı'' olarak kutlanmaya başlandı.



1919-Yunanlıların, İzmir'e çıkarma planı, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Clemenceau, İtalya Başbakanı Orlando ve ABD Başkanı Wilson tarafından kabul edildi.



1935- İstanbul Belediye Meclisi, Darülaceze'nin adın Düşkünler Evi olarak değiştirdi.



1939- Hatay Meclisi, Türk Lirası'nı resmi para olarak kabul etti.



1953- Sovyetler Birliği Komünist Partisi 1. Sekreteri Stalin'in ölümü üzerine yerine getirilen Malenkov, görevini 8 gün sonra Kruşçev'e devretti.



1955- Besteci, kanto sanatçısı Şamran Hanım (Kelelciyan) 85 yaşında öldü.



1964- BM Güvenlik Konseyi, Barış Gücü'nün Kıbrıs'a gitmesini kararlaştırdı.

1977- Ressam Hikmet Onat 95 yaşında vefat etti.



1978- Tiyatro ve sinema oyuncusu Aziz Basmacı yaşamını yitirdi.



1980- ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, İncirlik Hava Üssü'ne iniş yaparken düştü. 18 ABD askeri öldü.



1983- Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasını öngören yasa tasarısı Danışma Meclisinde kabul edildi. DGM'ler 2004 yılındaki Anayasa değişikliğiyle kaldırıldı.



2000- Greenpeace, yıllardır çevre kirliliği konusunda mücadele ettiği uluslararası kuruluşlardan Shell petrol şirketine ortak oldu.



2003- Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. Hükümeti Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kuruldu.



2008- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, ''laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği'' iddiasıyla AK Parti'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.