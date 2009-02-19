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Bilim / Teknoloji

Tarihte 19 Şubat: İlk hava raporu

19 Şubat 1855'de Fransız bilimci Urbain Le Verrier Paris'de ilk hava haritasını tanıttı

19 Şubat 2009 02:00

19 Şubat 1855'de Paris'de Fransız bilimci Urbain Le Verrier, Bilim Akademisi'nde saat 8'de Fransa'da saat 10 hava durumu haritasını çıkardı. Bu hava haritasının ilk kullanımı olması bir yana, ilk kez bilimsel temellere dayanan bir hava öngörüsüydü.

Telegraflarla kurduğu bir haberleşme ağından aldığı bilgileri bir haritaya yerleştiren Le Verrier, son 3 saatin verilerine dayanarak bulut, rüzgâr ve derecelerin hareketini öngördü. saat 10'da tüm ülkeden gelen değerler Le Verrier in neredeyse tüm yerleri tutturduğunu ortaya çıktı. Şarlatanlık olduğuna dair söylentileri boşa çıkaran teyidler Le Verrier'in kendi çağının en önemli gök bilimcisi olmasını sağladı.

Le Verrier bu deneyini her gün tekrarlaması bilimcilerin yanı sıra imparator 3.Napoléon'un da dikkatini çekti, ve dünyanın ilk meteoroloji ajansını ve araştırma enstitüsünün kurdurtmasına yol açtı.


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