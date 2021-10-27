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Dünya

Tarihin ilk atom bombası saldırısından kurtulmuş, hayatını nükleer silahlarla mücadeleye adamıştı; Sunai Tsuboi, 96 yaşında hayatını kaybetti

27 Ekim 2021 15:17

T24 Dış Haberler

2. Dünya Savaşı sırasında tarihin ilk atom bombası saldırısının yapıldığı Japonya'nın Hiroşima kentinde yaşayan ve hayatta kalan Sunao Tsuboi, 96 yaşında hayatını kaybetti. Tsuboi, saldırıdan sonra hayatını nükleer silahlarla mücadeleye adamıştı. 

6 Ağustos 1945'te ABD, atom bombasını Hiroşima'ya bıraktığında Tsuboi, derse gitmek için üniversitesine yürüyordu. Saldırıdan sonra vücudunun her yerinde yanıklar meydana geldi.

Atom bombası Hiroşima'yı vurduğunda yaklaşık 140 bin kişi hayatını kaybetti. Tsuboi, ömrü boyunca nükleer silahların yok edilmesi için kampanyacılık yaptı.

Tsuboi, eski ABD başkanı Barack Obama ile Hiroşima'ya tarihi ziyaretini yaptığında bir araya gelmişti. Tsuboi bu ziyaretten sonra, "Düşüncelerimi aktarmayı başardım" demişti. 

AFP, Tsuboi'nin cumartesi günü anemi nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı. 

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