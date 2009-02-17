T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Tarihin en güzel 10 öpüşme sahnesi

İngilizlerin ünlü tabloid gazetesi The Sun, "Tarihin en güzel 10 öpüşme sahnesi"ni seçti.

17 Şubat 2009 02:00

İngilizlerin ünlü tabloid gazetesi The Sun, "Tarihin en güzel 10 öpüşme sahnesi"ni seçti. Listede birinci sırada The Notebook filmindeki performanslarıyla Rachel MacAdams ve Ryan Gosling aldı.

Listede ikinci sırayı Örümcek Adam filmindeki Tobey Maguire ve Kirsten Dunst'ın öpüşmeleri aldı. Üçüncü sırada da "Friends dizisindeki sahneyle David Schwimmer ve Jennifer Aniston bulunuyor.

Leonardo Di Caprio, Titanik'teki performansıyla 4'üncü Romeo ve Juliet'teki performansıyla ise 6'ncı olarak listede iki kez yer almayı başardı.

Clark Gable ile Vivien Leigh'in "Rüzgar Gibi Geçti"deki öpüşme sahnesi ise kendine 8'inci sırada yer bulabildi.

İşte ilk 10

1-The Notebook
2-Örümcek Adam
3-Friends
4-Titanic
5-Never Been Kissed
6-Romeo ve Julliet
7-Breakfast's at Tiffany's
8-Rüzgar Gibi Geçti
9-The Girl Next Door
10-Star Wars V

(CNN Türk)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24