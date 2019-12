İngilizlerin ünlü tabloid gazetesi The Sun, "Tarihin en güzel 10 öpüşme sahnesi"ni seçti. Listede birinci sırada The Notebook filmindeki performanslarıyla Rachel MacAdams ve Ryan Gosling aldı.



Listede ikinci sırayı Örümcek Adam filmindeki Tobey Maguire ve Kirsten Dunst'ın öpüşmeleri aldı. Üçüncü sırada da "Friends dizisindeki sahneyle David Schwimmer ve Jennifer Aniston bulunuyor.



Leonardo Di Caprio, Titanik'teki performansıyla 4'üncü Romeo ve Juliet'teki performansıyla ise 6'ncı olarak listede iki kez yer almayı başardı.



Clark Gable ile Vivien Leigh'in "Rüzgar Gibi Geçti"deki öpüşme sahnesi ise kendine 8'inci sırada yer bulabildi.



İşte ilk 10



1-The Notebook

2-Örümcek Adam

3-Friends

4-Titanic

5-Never Been Kissed

6-Romeo ve Julliet

7-Breakfast's at Tiffany's

8-Rüzgar Gibi Geçti

9-The Girl Next Door

10-Star Wars V



(CNN Türk)