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Bilim / Teknoloji

Tarihin en büyük siber saldırısı başladı

'Spamlama' olarak bilinen saldırı yöntemi, internet altyapısına büyük bir trafik yönlendirerek sunucuları erişilmez hale getiriyor

28 Mart 2013 10:29

Bilişim uzmanları, internette dünya çapında yaşanan yavaşlamanın 'tarihin en büyük siber saldırısı'nın yaşanmasından kaynaklandığını söyledi.

Yapılan açıklamalara göre, istenmeyen e-postalarla mücadele eden Londra ve Cenevre merkezli 'Spamhaus'a yapılan saldırı, internet altyapısının zarar görmesine yol açtı. Bu zarar da dünya çapında yavaşlamalara neden oldu.

Saldırının arkasında Doğu Avrupa'daki suç örgütleriyle, son dönemde yasaklılar listesine aldığı 'Cyberbunker' adlı bir sunucunun olduğunu düşünen Spamhaus'un yöneticilerinden Steve Linford, bir haftadır devam eden saldırının "bugüne dek benzerinin görülmediğini" söyledi.

CNNTürk'de yer alan habere göre, Linford saldırının herhangi bir hükümet kurumunun internet altyapısını kesintiye uğratacak güçte olduğunu da belirtti.

'Spamlama' olarak bilinen saldırı yöntemi, internet altyapısına büyük bir trafik yönlendirerek sunucuları erişilmez hale getiriyor.

Saldırının bankacılık ve e-posta hizmetlerine sıçramasından endişe edilirken, 10 ülkenin ulusal siber polis ekipleri ise konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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siber saldırıdünya çapıspamhausinternetyavaşlama

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