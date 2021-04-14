Tarihin en büyük saadet zinciri kurucusu Bernie Madoff, hapishanede hayatını kaybetti

Tarihin en büyük saadet zincirini düzenleyen Bernie Madoff, 82 yaşında hapishanede hayatını kaybetti.
AP'ye konuşan kaynaklar, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde federal hapishanede kalan ve tarihin en büyük Ponzi Düzeni'ni kurmak suçlamasıyla 150 yıl hapis cezası alan Madoff'un "doğal sebeplerle" hayatını kaybettiğini söyledi.
Madoff, 2009 yılında, 1970'lerden 2008'in sonuna kadar yatırımcıların milyarlarca dolarını dolandırdığı için 11 farklı suçtan suçu bulunmuştu.
Madoff, 2020'de hapisten sağlık nedenleriyle tahliye için başvuru yapmış, başvurusu reddedilmişti.