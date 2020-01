Tarihin en büyük kaçak ceviz operasyonu

T24 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısı'nda, metal ve ahşap eşya taşındığı iddia edilen 12 TIR'da yapılan aramada 343,2 ton ceviz içi ele geçirildi. Piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan cevizlerin, Türkiye genelinde tek operasyonda ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.





Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Sahasına gelen İran vatandaşı M.E.P'nin kullandığı TIR, risk kriterleri kapsamında değerlendirilerek incelemeye alındı. Ekipler, metal ve ahşap eşya yüklü olduğu beyan edilen TIR'ı, ilk olarak X-Ray cihazında kontrol etti. X-Ray taramasında farklı görüntülerin tespit edilmesi üzerine TIR'ın üzerinde bulunan gümrük mührünü söken ekipler, araç içindeki yükün ceviz içi olduğunu belirledi.



Soruşturmayı derinleştiren gümrük muhafaza ekipleri, aynı gün yine İran'dan giriş yapan ve yükleri metal ve ahşap eşya olarak beyan edilen 11 TIR'ı daha incelemeye aldı. Bu TIR'larda yapılan aramalar sonucunda da her biri ortalama 11 kilogram ağırlığında binlerce kolide ceviz içi ele geçirildi. Tek tek tartılan kolilerde toplam 343 bin 206 kilogram ayıklanmış ceviz içi olduğu tespit edildi.



TIR ve cevizlere el konulurken olayla ilgili olarak, beyan sahibi S.Ö. ile TIR şoförleri B.Y, M.E.P, R.A, A.H.N, H.A, F.M.B, G.S, H.K.M, N.Z, P.M, R.S.B, S.E.D, kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.





Daha önceki en yüksek miktar 39,6 ton



Cevizlerin piyasa değerinin 10 milyon lirayı bulduğunu ifade eden gümrük yetkilileri, 2006 yılında yine Gürbulak'ta 39,6 ton ceviz içinin ele geçirildiğini, son operasyondaki 343,2 ton ceviz içinin Türk gümrük tarihindeki en büyük kaçak ceviz miktarı olduğunu belirttiler.



Yetkililer, vatandaşların her türlü kaçakçılık olaylarını ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na bildirerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca sürdürülen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına destek verebileceklerini kaydettiler.