"Tarihin en büyük aşılama kampanyası": Dünya genelinde 29 milyondan fazla insana Koronavirüs aşısı yapıldı

Dünya yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleyi sürdürürken tarihteki en büyük aşılama kampanyası da başladı. Bugüne kadar 43 ülkede toplam 29 milyondan fazla insana Koronavirüs aşısı uygulandı.

Bloomberg'ün Koronavirüs aşı takibine göre, Koronavirüs aşıları çeşitli ülkelerde acil kullanım onayı aldıktan sonra 43 ülkede 29 milyondan fazla insana Koronavirüs aşısı şimdiden yapıldı.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısı ABD, Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri dahil olmak üzere en az 43 ülkede uygulanmaya başladı. Pfizer'in aşısı ve ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna'nın aşısı, üçüncü faz sonuçlarına göre yüzde 95 etkili oldu.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği Koronavirüs aşısı da ilk büyük onayını Britanya'dan aldı. Çin de devlet destekli Sinopharm isimli şirketin geliştirdiği Koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi. Çin'de Şubat başına kadar 50 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.

Aşılamanın başladığı ülkeler arasında en hızlı ilerleyen İsrail oldu. İsrail'de Pfizer'in geliştirdiği Koronavirüs aşısı 100 kişiden 20.7'sine uygulandı.