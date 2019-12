Tarihimizi 'Fatih müzikali'yle anlatacak

“Sultan’s of the Dance” gösterisinin müziklerinde imzası olan Taner Demiralp, “İstanbul: 2010 Kültür Başkenti” projesi için de özel bir çalışmaya girdi.





“Fatih Müzikali”nin hazırlıklarını sürdüren Demiralp, “İstanbul’un tarihinde önemli yer tutan Fatih’in anlatıldığı bu müzikal, böylesine büyük bir organizasyonda sahnelenmezse hata olur” diyor.



Tarihimizi dünyaya ‘Fatih Müzikali’ ile anlatacağız



“Sultan’s of the Dance” gösterisinin müziklerinde imzası olan Taner Demiralp, “İstanbul: 2010 Kültür Başkenti” projesi için de özel bir çalışmaya girdi. “Fatih Müzikali”nin hazırlıklarını sürdüren Demiralp,Kelebek’le yaptığı röportajda “Fatih’in anlatıldığı müzikal, böylesine büyük bir organizasyonda sahnelenmezse hata olur” dedi.



Öncelikle bize biraz bu müzikalden bahseder misiniz?

- “Fatih Müzikali” yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştığım bir proje. 45’er dakikalık 2 perdeden oluşuyor. Daha önceden imza attığımız “Sultan’s of the Dance”, “Anadolu Ateşi” gibi eserlere göre daha teatral... Ayrıca onlara göre çok daha fazla görsel kullanılacak.



“Fatih Müzikali”ni oluştururken hangi kaynaktan beslendiniz? Tarih öğretmeni olan eşinizden bilgi aldınız mı örneğin?

- Bu projenin eşimle hiçbir alakası yok. Kaynak danışmanımız Mim Kemal Öke, senaryo danışmanımız da Turan Oflazoğlu’dur.



Bütçeniz ne olacak? Kesinleşen bir miktar var mı?

- “İstanbul: 2010 Kültür Başkenti” bütçesinde kültür ve sanata ayrılan miktarın yüzde birini teklif ettik. Bizim duyumlarımıza göre genel bütçe 1 milyar Euro civarında... Bu genel bütçenin 700-800 milyon Euro’su İstanbul’da var olan eserlerin restorasyonuna ayrılacak. Geriye kalansa kültür ve sanat için kullanılacak. Bu bağlamda bizim bütçemiz 2,5-3 milyon Euro...



Gösteride neyi ön plana çıkarmayı düşünüyorsunuz?

- Özellikle benim vurgulamak istediğim şey şu: Biz bayrağını, vatanını seven, milletine bağlı insanlarız. Türkler hep “astık, kestik” yönleriyle gösterilir. Halbuki bizim daha önemli yönlerimiz var. Misafirperverliğin, insaniyetin en güzel örneklerini sunuyoruz dünyada. Bütün dünya savaş ederken biz “Yurtta sulh, cihanda sulh demişiz” ve savaştan uzak durmuşuz.



Fatih Sultan Mehmet’i kim oynayacak?

- Fatih’i Devlet Konservatuvarı mezunu, tip olarak da Fatih Sultan Mehmet’e benzeyen İlker Burak Kalay canlandıracak. Biz onunla 6 yıl önce konservatuvar bünyesinde tanışmıştık. Bu proje için biçilmiş kaftan gerçekten…



Peki, projenizin onay durumu nedir?

- Eserin sahnelenmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Bize destek olmak isteyen birçok kişi var. Bu eseri “İstanbul: 2010 Kültür Başkenti” projesine sokmamın önemi ise şu: Bütün dünyanın gözü buradayken, kendimizi doğru anlatabileceğiz. İstanbul’la ilgili böyle bir organizasyonda, İstanbul’un tarihini anlatan “Fatih” adlı bir müzikal yer almazsa çok yazık ve tarihi bir hata olur diye düşünüyorum.