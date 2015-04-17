Tarihi zirveyi gören dolarda son durum ne?

Hafta içinde Türk Lirası karşısında tarihi zirveyi gören dolar bugünkü işlemlerde güne 2,70 seviyesinin altında başladı.

Dolar, 9.36 itibariyle 2,68 seviyesinin üzerinden işlem görüyor.

Yaklaşan genel seçimn sonrası nasıl bir siyasi tablo ve ekonomi yönetimi olacağına ilişkin belirsizlikler TL'yi baskılayan unsurlar olmaya devam ediyor.

Ancak doların Türk Lirası karşısında değerlenmesindeki asıl etken, dolar endeksindeki hareket.

Dolar endeksi hafta içinde yükselmesiyle, Türk Lirası'sında da önemli ölçüde değer kaybı görüldü.

Endeks dün itibariyle değer kaybedince, Türk Lirası 6 Nisan'dan bu yana neredeyse ilk kez dolar karşısında değer kazandıktan sonra kazanımların bugün de devam etmesi bekleniyor.



Dolar endeksinin değer kaybında ABD ekonomisine yönelik zayıf sinyaller veren son veriler ve Haziran ayında faizlerin artırılmayacağı yönündeki beklentilerin artmasının etkisi oldu.