Tarihi zirve: Dünya büyük bir değişime tanıklık edecek

İstanbul, 12 Haziran (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, tarihi zirvenin ardından yaptıkları açıklamalarda, \"Dünya büyük bir değişime tanıklık edecek\" dediler.

İki lider, Singapur\'da düzenlenen, Kore Yarımadası\'nı nükleer silahlardan arındırmaya yönelik tarihi zirvenin ardından kameraların önüne geçerek bir anlaşma imzaladı.

İmza töreni sırasında konuşan Trump, \"Dünya büyük bir değişime tanıklık edecek; süreci hızla başlatacağız\" derken, Kuzey Kore lideri Kim de, \"Geçmişteki ön yargıları aştık; dünya önemli bir değişime tanıklık ediyor\" diye konuştu.

Türkiye saati ile 04.05\'te başlayan Singapur\'da Sentosa Adası\'nda Capella Hotel\'deki tarihi zirve yaklaşık dört saat sürdü.