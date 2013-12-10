Tarihî yazıt sanılan taşta Funda Arar'ın şarkısı çıktı

Dünyaca ünlü St. Nicolaus Kilisesi (Noel Baba Müzesi) önündeki üç yazıttan birinde Kiril Alfabesi ile yazılmış gibi görünen yazıların aslında Funda Arar’ın “Yağmur” isimli şarkısının tersten yazılmış hali olduğu ortaya çıktı.

Antalya’nın Demre ilçesindeki dünyaca ünlü St. Nicolaus Kilisesi’nde (Noel Baba Müzesi) düzenleme çalışmaları yapıldı. Kilise önüne dikilen totem şeklindeki 3 yazıttan birinde ise ancak komedi filmlerinde rastlayacağımız bir hata yapıldı.

Yazıt üzerindeki Kiril alfabesini andıran semboller aslında ünlü pop sanatçısı Funda Arar’ın ‘Yağmur’ isimli şarkısının tersten yazılmış haliydi. Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, anıtların üzerindeki yazıların Türkçe şarkı sözlerinin tersten yazılışı olduğunu duyduğunda, “Zaten güzel şeyler yazıldığını biliyordum.” yorumunu yaptı.

Zaman'ın haberine göre, Totemler üzerindeki yazılar 10 yıl önce Moskova Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında yazılmıştı. Müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, yazıtın tarihî eser olduğunu düşünerek hatıra fotoğrafı çektirmek için kuyruk oluşturmaya başladı. Her yıl 600 bin turistin ziyaret ettiği Noel Baba Müzesi meydan düzenleme çalışmalarını yapan belediye işçileri Ali İhsan Sıkıcıoğlu ile Ramazan Dirlik, şarkının sözlerini okuyamazken, yazılanların Rusça olduğunu ileri sürdü. Funda Arar’ın 2000 yılında çıkan ‘Sevgilerle’ isimli albümünde yer alan ve şair Gülsüm Cengiz’e ait olan “Yağmur” isimli parçanın sözleri şöyle: “Tutkunu olduk bir sevdanın/Başımıza kuşlar çiçekler yağdı/Tutkunu olduk bir sevdanın/Ne acılar yaşadık/Ne günler geçirdik/Yüreğimde paslı/Bir bıçak saplı.”