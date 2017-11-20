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 TARİHİ YARIMADA'YI SARAN SİYAH BULUTLAR ÜSKÜDAR'DAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

- İSTANBUL ÖĞLE SAATLERİNDE GECEYİ YAŞADI - SİYAH BULUTLARLA SAĞANAK YAĞMURU BERABERİNDE GETİRDİ - ÜSKÜDAR'DA SU BASKININA KARŞI MAZGALLAR YİNE AÇILDI Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İddris TİFTİKCİ /- İstanbul İstanbul'da gökyüzü siyah bulutlarla kapland

20 Kasım 2017 15:52

- İSTANBUL ÖĞLE SAATLERİNDE GECEYİ YAŞADI
- SİYAH BULUTLARLA SAĞANAK YAĞMURU BERABERİNDE GETİRDİ
- ÜSKÜDAR\'DA SU BASKININA KARŞI MAZGALLAR YİNE AÇILDI

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İddris TİFTİKCİ /- İstanbul
İstanbul\'da gökyüzü siyah bulutlarla kaplandı. Bulutlar geçiş yaptığı bölgelere sağanak yağış bıraktı. Özellikle Üsküdar Salacak sahilinden Tarihi Yarımadaya bakanlar ender rastlanan bir görüntüyle karşılaştı. Aniden bastıran yağmur ve etkili olan rüzgar sahilde yürüyenlere zor anlar yaşattı. Her yoğun yağışta su basan Üsküdar Meydanı\'nda bu kez önlem alındı. 

Görüntü dökümü:
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-Kız Kulesi ve tarihi yarım adanın görüntüsü
-Denizden görüntüler
-Yağmurdan görüntü
-Yürümekte zorlananlar
-Martı görüntüsü
-Mazgalların görüntüsü

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