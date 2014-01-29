Tarihi yarımadaya dolgu darbesi

İstanbul'un tarihi yarımadasının şekli, Yenikapı sahil dolgusu nedeniyle değişti. 1 milyon kişi kapasiteli İstanbul Metropolü Miting ve Gösteri Alanı projesi için Yenikapı İDO İskelesi ve balıkçı barınaklarının bulunduğu yerden, Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne kadar olan alanda deniz dolduruldu. Yaklaşık 270 bin metrekarelik alan, sosyal medyada, 'Tarihi Yarımada meme yaptı' yorumlarına neden oldu.

Ramazan Bedük'ün biristanbulhayali.com sitesinde dikkat çektiği görüntü, Yenikapı sahil dolgusunun Tarihi Yarımada'ya etkisini gözler önüne seriyor.

Bedük'ün notu şu şekilde:

"Bu fotoğrafı Google Maps'i kullanarak az önce çektim. Yenikapı sahil dolgusu, tarihi yarımadanın denize doğru bir çıkıntı yapmasına neden olunca seyyahların detaylı bir şekilde tarif ettiği ve bir kartal gagasına benzettiği tarihi yarımadanın şekli bozuldu.

Söz konusu dolgu sahası 1 milyon kişilik kapasiteye sahip, miting ve fuar alanı olarak kullanılacak."

Projeyi, 'deniz sit alanı değildir' diyerek geçirdiler

İstanbul Metropolü Miting ve Gösteri Alanı projesi için imar planlarına başta Şehir Plancıları, İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odası olmak üzere farklı kurumlar dava açmış, koruma kurulları ve kararları adres gösterilmiş fakat dolgunun 'sit alanına değil denize' yapılacağı gerekçesiyle kurul yetkisiz bırakılmış, plan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bu şekilde geçirilmişti.

Siluetten sonra 'meme' tartışması

İstanbul’un tarihi görünümüyle ilgili son tartışma, Zeytinburnu’na yapılan 16-9 gökdelenlerinin tarihi İstanbul silüetini bozması olmuş, mahkeme binanın üst katlarıyla ilgili yıkım kararı almıştı.

Yenikapı’ya yapılan dolgu da sosyal medyada İstanbul’a ikinci darbe olarak yorumlanırken, kullanıcıların en çok dile getirdiği eleştiri ‘tarihi yarımada meme yaptı’ oldu.