Tarihi yarımadaya 2. interaktif müze

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Şehitler Abidesi'nin altındaki alanda yapım çalışmaları devam eden "Çanakkale Şehitleri Belgeliği" adındaki dünyanın ilk tam interaktif müzesinin ardından, "Kabatepe Simülasyon ve Sunum Merkezi"ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın kabul edilen 2009 yılı bütçesine "Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Çanakkale Savaşları Sunum Merkezi Mimari ve Temaşa Sanatları Fikir Projesi Yarışması" düzenlenmesi ve "Kabatepe Simülasyon ve Sunum Merkezi" yapılması için 5 milyon YTL'lik ek ödenek konuldu.



Söz konusu proje kapsamında savaşın öncesi, savaşın yaşandığı an ve savaşın sonrası anlatılacak senaryoda öngörülen panoramik, görsel, işitsel, işitme engelliler için dokunmatik ve benzeri simülasyon ve sunum teknikleri kullanılarak 1915 Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları'nın, alana gelen ziyaretçilere anlatılması planlanıyor.



Çanakkale Şehitliği



Bu arada, Çanakkale Savaşları'nın anlatılacağı dünyanın ilk tam interaktif müzesi olarak adlandırılan "Çanakkale Şehitleri Belgeliği"nin yapım çalışmaları ise Şehitler Abidesi'nin altındaki alanda devam ediyor.



İnşaatı 1960 yılında tamamlanan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ile 24 Nisan Çanakkale Kara Savaşları nedeniyle ulusal ve uluslararası törenlerin düzenlendiği, yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği alanların başında gelen Şehitler Abidesi'nin altındaki yaklaşık 2 dönümlük bölüm, ziyaretçilerine her yönüyle Çanakkale Savaşları'nı adeta yeniden yaşatacak müzeye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.



Belgelikte, görsel efektler, interaktif kurgular ve ses efektleriyle Çanakkale Destanı'nın bir kez daha canlanması amaçlanırken, Çanakkale Şehitler Abidesi'nin tam altına gelen orta bölümde ise yarımadayı gösteren coğrafi kabartmayla kurulan savaş alanında, cephe gerisinde bulunan hastane çadırı, cephanelikler ve lojistik tesislerin sergilenecek ve savaşın evreleri kulaklıklarla ziyaretçilere anlatılacak.



Müzede ayrıca, 3 boyutlu stereo görüntü teknolojisi, hareket kontrollü sinema, siber rehber bilgisayarı, canlı hikayeler galerisi, yüz ifadesiyle tepki ölçme, bilgisayar kontrollü ışıklandırma, interaktif bilgilendirme, otomatik fiziksel deneyim, bilgisayarlı nem kontrol ve dolby digital ses sistemi kullanılacak.



Milli Park yetkililerinden alınan bilgiye göre, "Çanakkale Şehitleri Belgeliği"ni aynı anda 24 kişi gezebilecekken, Kabatepe'de yapılması düşünülen sunum merkezinin yaklaşık 500 kişiye hitap edebilecek büyüklükte olması öngörülüyor.



'İkinci bir çalışmaya gerek yok...'



Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün bu konudaki çalışmalarında danışma kurulu üyesi olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ülkü Altınoluk, "Çanakkale Şehitleri Belgeliği"nin, Çanakkale Savaşları'nın ruhunu, birlik ve beraberliği, zor koşullarda nelerin başarılabileceğini anlatacak çok iyi bir proje olduğunu söyledi.



Projenin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan geçtiğini vurgulayan Altınoluk, "Bu bir program, tasarım, uygulama ve kullanım süreci. Kültür ve Turizm Bakanlığı şu an bu çalışmanın üçüncü etabında, uygulamasında" dedi.



Bu proje varken, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın benzer amaçlı bir projeye girişmesinin doğru olmadığını savunan Altınoluk, Başbakan Erdoğan'ın, geçen yıl 18 Martta geldiği Çanakkale'de çelişkileri görüp, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a, projelerin kendisinin koordinasyonunda hayata geçmesini istediğini söylediğini ifade etti. Altınoluk, "Başbakan'ın direktifinin yerine getirilmesi lazım. Başbakan çok önemli ve ufuk içeren bir görüş ifade etti. Konuyu toparlayıcı, bitirici ve ülke kaynaklarının heba olmaması için çok önemli bir fikir beyan etti" diye konuştu.



"Kabatepe Simülasyon ve Sunum Merkezi"ne gerek olmadığını öne süren Altınoluk, ""Çalışılmış, tasarlanmış, proje haline dönüştürülmüş, kurula sunularak geçmiş bir proje var. Kültür ve Turizm Bakanlığı gereken her şeyi yapmış. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı ancak bir tekrar olacaktır" dedi.

Altınoluk, ayrıca, savaşların Çanakkale'nin bütününde yaşandığını dile getirerek, bu çerçevede çalışmaların Gelibolu Yarımadası'yla sınırlı kalmaması, kent geneline yayılması gerektiğini vurguladı.



Mimarlar Odası Çanakkale Şubesi Başkanı Ünal Ömercioğlu ise Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda yapılacak her şeyin parkın girişinde toplanması gerektiğini söyledi.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nın tek bir merkezden yönetilmesinin yararına işaret eden Ömercioğlu, ""Koordinasyon eksikliğinden biri olayı diğerinden farklı algılayıp, farklı yorumlayabilir. İki ayrı merkezde farklı sonuçlar ortaya çıkabilir" diye konuştu.

Bölgede çok fazla yapılaşmaya gidilmemesi gerektiğine de dikkati çeken Ömercioğlu, şunları kaydetti:

"Burayla ilgili herşeyi, milli parkın girişinde, tek bir merkezde toplamak lazım. Girmeden önce burayı insanlara tanıtıp yaşatacaksınız, ondan sonra içeri alacaksınız. Conkbayırı'nda, Kanlısırt'ta, Seddülbahir'de farklı olaylar yaşanmış. Hepsinin ayrı ayrı anlatılması için çok fazla yapı oluşturmak gerekir. Orada yaşanmış yüzlerce, binlerce olay var. Bu düz mantıkla gittiğimiz zaman oraya yüzlerce merkez yapmak gerekiyor."