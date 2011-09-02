-''Tarihi Yarımada''da bisiklet keyfi İSTANBUL (A.A) - 02.09.2011 - Fatih Belediyesi tarafından hazırlanan ''Akıllı Bisiklet Projesi'' ile ''Tarihi Yarımada'' olarak adlandırılan Eminönü, Sirkeci, Sultanahmet, Gülhane, Çemberlitaş ve Beyazıt bisikletle gezilebilecek. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İstanbul Kalkınma Ajansına (İSTKA) sundukları proje üzerinde çalışmaların tamamladığını, projenin 1 milyon liralık bir bütçeye sahip olduğunu belirtti. İhale çalışmalarının devam ettiğini, en yakın zamanda ihaleye çıkılacağını aktaran Demir, ''Tarihi Yarımada'da bulunan tarihi değerleri, dokusunu koruyarak yaşatılması için yenilediklerini bildirdi. Demir, bu bölgeyi ayrıca insan odaklı hizmet anlayışının bir parçası olarak yayalaştırdıklarını vurguladı. Sultanahmet ile çevresinde 90 sokak ve caddeyi belirli saatlerde araç trafiğine kapattıklarını ifade eden Demir, ''Bu bölgeyi 10.00-18.00 saatleri arasında araç trafiğine kapattık. Bu saatler arasında insanlar, turistler yürüsün istedik. Daracık sokaklarda hem araç, hem insan gitmeye çalışınca olmuyor. Dünyanın her tarafında tarihi şehirler, büyük metropollerin kalbi sayılan şehirler yayalaştırılıyor'' diye konuştu. Yayalaştırılan sokaklarda arabaya alternatif ve çevreci olması nedeniyle bu projeyi hazırladıklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti: ''İlk etapta 111 tane bisiklet olacak. Bunların 45 tanesi hibrit, 10 tanesi de engelliler için olacak. Hibrit bisikleti, yokuş yerler için aldık. Daha konforlu ve kullanılması kolay olduğu için tercih ettik. Örneğin Eminönü'nden aldığınız bir bisikleti Kapalıçarşı'da bırakabileceksiniz. Tarihi Yarımada'da bisikletler için 10 tane terminal oluşturacağız. Bu projenin bölgeye ciddi bir katma değer sağlayacağını ümit ediyorum. Projeyi 3-4 ay içerisinde hayata geçireceğiz.'' Bisikletin, çevreci kaygılarla yaşanabilir bir kent yaratmaya çalışan, yaşam kalitesi yüksek modern kentlerde yoğun olarak kullanıldığını dile getiren Demir, kullanıcıların herhangi bir operatöre ihtiyaç duymadan bisikletleri kredi kartıyla elektronik ortamda rahatça kiralayabileceklerini bildirdi. Akıllı bisiklet sisteminin kısa mesafelerde araç kullanımını azaltacağını, kentin otopark sorununun çözümüne de katkıda bulunacağını belirten Demir, sistemi diğer ulaşım araçlarından ayıran bir diğer özelliğin de aynı zamanda spor amaçlı olarak kullanılması olduğunu vurguladı.