Tarihi yarımada'da "dünyanın sıfır noktası"

Cansel KİRAZ - İdris TİFTİKCİ , İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL yüzyıllardır dünyanın cazibe noktası oldu. Napolyon Bonapart, \"Dünya bir ülke olsaydı başkent İstanbul olurdu\" sözü hafızalarda yerini koruyor. Doğu Roma İmparatorluğu\'nda dünyanın sıfır noktası \"Milion Taşı\" kabul ediliyordu. İstanbulluların pek bilmediği \"Milion Taşı\"na turistlerin ilgisi ise hiç eksik olmuyor.

YEREBATAN SARNICI\'NIN HEMEN YANINDA

1884 yılına kadar bütün dünyanın sıfır noktası olarak kabul edilen daha sonra tahtını Greenwich\'e bırakan \"Milion Taşı\" Tarihi Yarımada\'da Yerebatan Sarnıcı\'nın hemen yanında yer alıyor. Doğu Roma İmparatorluğu\'nda dünyanın sıfır noktası olarak \"Milion Taşı\" kabul ediliyordu. Bütün dünyanın başlangıç noktası ve merkezi olarak kabul edilen taş, 1884 yılında Washington\'da yapılan \"Uluslararası Meridyen Kongresi\" adıyla yerini Londra\'nın güneydoğusunda yer alan Greenwich\'e bıraktı. İmparator 1\'inci Konstantin tarafından 4\'üncü yüzyılda yapıldığı düşünülen \"Milion Taşı\"nı İstanbul\'da yaşayanlar tarafından pek bilinmiyor. Ancak turistlerin taşa ilgisi büyük. Tarihi yarımadaya gelen turistler, buraya da uğrayarak taşı inceliyor.

\"ŞEHRİN ORTA NOKTASINI GÖSTEREN BİR ESERDİ\"

İstanbul Tarihçisi Haldun Hürel, \"Milion Taşı İstanbul\'dan, yani vaktiyle Konstantinopolis\'ten dünyadaki bütün bilinen şehirlerin ne kadar uzakta olduğunu gösteriyordu. Konstantinopolis kurulduğu zaman da şehrin orta noktasını gösteren bir eserdi. Bir Roma mili, kilometre olarak söylüyorum, 1480 metredir. Dünyadaki bütün şehirlere ne kadar uzak olduğunu gösteren levhalar vardı üstünde. Herhalde çok lüzumsuz görüldü ki kaldırıldı. Başka ülkeler ellerindeki bir eseri cilalayarak 5 gösterirken biz elimizdeki 10 eseri 1\'e indirerek gösteriyoruz. En büyük örneği de burada. Üzerinde envai çeşit süslemeler vardı. Hatta plaka plaka resimler vardı\" dedi.

\"BURAYI İNSANLAR SANKİ ÇÖP KUTUSU GİBİ GÖRÜYOR\"

Milion Taşı\'nın çevresindeki düzenlemeye dikkat çeken İstanbul Tarihçisi Hürel, \"Yerebatan Sarnıcı düzenleniyor. Belki onunla birlikte biraz ayağa kaldırılabilir. Neden çukurda duruyor? Bu çok önemli. Aslında çukurda durmuyor. Orası gerçek zemindir. Biz yükseldik. Başlangıç noktasıdır. Burası, \"Milion\" dedikleri taş, bütün Avrupa ve dünyanın o gün bilinen şehirlerine ne kadar uzaklıkta olduğunu buradan ölçülerek göstermek açısından çok önemlidir\" diye konuştu. Hürel, Roma\'da bulunan Milliarium Aureum taşı için de, \"Fark yok aynı. Çünkü ikisi de aynı uygarlık. \'Bizans İmparatorluğu\' diye bir imparatorluk yok. Olan imparatorluk Roma İmparatorluğu\'dur. Buradakiler Romalıdır. İtalya\'daki de Romalıdır\" dedi.

Haldun Hürel, \"Burada çevre düzenlemesi gördüğümde hoşuma gitti. Ama nereden bileyim ki buradaki çukurluğun daha sonra çöp tenekesi olarak kullanılacağını. Burayı insanlar sanki çöp kutusu gibi görüyor. Çok yanlış. Buranın dokunulmazlığını vurgulayan bazı sistemlerin oluşması lazım\" şeklinde konuştu.



DÜNYANIN COĞRAFİ MERKEZİ OLARAK \"ÇORUM\" KONUŞULDU

Öte yandan, geçmişten günümüze kadar dünyanın merkezi olduğu iddia edilen yerler arasında Mısır Piramitleri, Mekke ve hatta Çorum geçiyor. Bir sosyal medya kullanıcısının internete yüklediği görüntüler üzerine 2016 yılında Çorum\'un dünyanın merkezi olduğu gündeme geldi. Google\'ın dünyanın coğrafi merkezi olarak Çorum\'u işaretlediği haber kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Ancak daha sonra internette yer alan bir içeriğin başka bir sosyal medya kullanıcısı tarafından değiştirildiği öğrenildi ve haberin gerçek olmadığı anlaşıldı. Dünyanın merkezi olarak Çorum\'un konuşulması Çorumluları oldukça heyecanlandırdı. Hitit medeniyetinin başkenti ve leblebisi ile ünlü Çorum, bir anda ilgi odağı oldu. Çorum Eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü de o dönem bu tespitten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bilginin doğru olmadığı anlaşılsa da Çorum hala dünyanın coğrafi merkezi olarak konuşuluyor.

\"ÇORUM, DÜNYANIN MERKEZİ OLARAK BELİRLENDİKTEN SONRA TURİST SAYIMIZ ARTTI\"

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum\'un tarihin en eski illerinden biri olduğunu söyledi. Gül, Çorum için, \" Vatandaşlarımızın dünyanın merkezine gelmesini, dünyanın merkezinde Çorum\'u tanımalarını ve Çorum\'daki yapıları, kültürel zenginliği, inanç turizmini, tarihi yapıları görmelerini özellikle istiyorum. Çorum, dünyanın merkezi olarak belirlendikten sonra turist sayımız artmış ve Çorum\'u tanımak isteyen yurt içinden ve yurt dışından vatandaşlarımızın sayısı artmıştır. Biz de ilimiz dışında bulunan hemşerilerimizi ve diğer illerden olan vatandaşlarımızı Çorum\'a bekliyoruz\" şeklinde konuştu.

Çorum\'da yaşayan bazı vatandaşlar dünyanın merkezinin Çorum olduğunu düşünürken bazıları ise bu görüşe katılmıyor. Çorumlu bir vatandaş, \"Çorum\'u duyurabilme amaçlı güzel bir olay ama dünyanın Merkezi\'nin Çorum olmadığını biliyorsunuz\" derken, başka bir vatandaş ise, \"Dünyanın merkezinin Çorum olduğunu sosyal medyadan da gündemden de takip ettiğimiz kadarıyla düşünüyoruz. Bunun ufak çaplı bir araştırmasını yaptım. Alaca ve Sungurlu\'ya kadar Çorum olduğunu düşünüyorum\" diye konuştu.

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