Tarihi yarımada yayalaştı!

T24 - Sultanahmet-Sirkeci-Beyazıt bölgesindeki 90 cadde ve sokak bugünden itibaren araç trafiğine kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla Sultanahmet, Sirkeci ve Beyazıt'ı da içine alan alanda 90 cadde ve sokak, bugün itibariyle araç trafiğine kapatıldı.

UKOME, ''Sirkeci Hocapaşa, Hobyar Mahallesi ve Çevresi Yayalaştırma ve Trafik Sirkülasyon Projesi'', Beyazıt-Sultanahmet-Sirkeci tramvay güzergahı ile Ragıp Gümüşpala Caddesi, Cemil Bilsel Caddesi arasındaki bölgeyi kapsayan yeni bir yayalaştırma trafik sirkülasyon projesi çalışmasının yapılmasını kararlaştırdı.

Bu karar uyarınca, ''Fatih ilçesi Ragıp Gümüşpala Caddesi, Prof. Dr. Cemil Bilsel Caddesi, Nuruosmaniye ve Ankara Caddesi arası Yayalaştırma ve Trafik Sirkülasyon Projesi'' hazırlanarak, toplam 90 cadde ve sokağın trafiğe kapatılması öngörüldü.

Kararda, sadece resmi araçlar, vilayet, konsolosluk, zabıta ve polis araçları, PTT ve bankalara ait araçlar, itfaiye ve cankurtaran araçlarının 24 saat giriş-çıkış yapabilmesine imkan tanınırken, yayalara bırakılmış alanlarda park yapılması da yasaklandı.



Cadde ve sokak girişlerine 97 adet duba yerleştirildi

Karar uyarınca bugün itibariyle başlayan uygulama kapsamında Ağa, Alacahamam, Arifpaşa, Aynacılar, Balkapanı, Bestekar Basri, Bezciler, Büyükbaş, Büyükpostane, Cağaloğlu Hamam, Celal Ferdi Gökçay, Cemal Nadir (bir kısmı), Cömert Türk, Çakmakçılar Yokuşu, Çarkçılar, Çarşıkapı Nuru, Ceridehane, Çökelik, Çuhacıhanı, Çeşnici, Deveoğlu Yokuşu, Direkli Hanı, Fındıkçılar, Fincancılar, Gümüş Haneli, Hanımeli, Hacı Küçük, Hakkı Tarık Us, Yavaşça Şahin, İmameci, Kadıoğlu, Kalçın, Kaputçular, Katırcıoğlu, Kefeli Han Sokak, Kılıççılar, Kızılhan, Köprücü, Kutlucu, Küçük Yıldızhan, Limoncu, Lütfullah, Macuncu, Mimar Vedat, Mahmutpaşa Hamamı, Mangalcı, Han Arkası Çıkmazı, Molla Fenari, Mühürdar Emin Paşa, Nargileci, Narlı Bahçe, Necip Efendi, Örücüler Kapısı, Paçacı, Paşa Cami, Rastıkçı, Sabuncu Hanı, Saka Mehmet, Sandalyeciler, Selvili Mescit, Sultan Mektebi, Şeker Ahmet Paşa, Şeyh Davut Hanı, Tahmis, Tarakçılar Hanı, Tasvir, Taşsavaklar, Tesbihci, Teskereci, Tığcılar, Tomruk, Adem Yavuz, Yeşil Dibekli ve Nasuhiye sokakları, Mercan Cami Çıkmazı, Mengene Çıkmazı, Muhmutpaşa Yokuşu, Sultan Mektebi Çıkmazı ile Arpacılar, Asmaaltı, Çadırcılar, Hasırcılar, Kutucular, Marpuccular, Tarakçılar, Tahtakale, Uzunçarşı, Yorgancılar, Yalıköşkü ve Hamidiye caddeleri trafiğe kapatıldı.

10.00-18.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olan cadde ve sokak girişlerine otomatik olarak indirilip kaldırılabilen toplam 97 adet duba yerleştirilirken, resmi araçlar, vilayet, konsolosluk, zabıta ve polis araçları, PTT ve bankalara ait araçlar, itfaiye ve cankurtaran araçlarının 24 saat giriş-çıkış yapabilmesine imkan sağlamak amacıyla bazı caddelerin giriş noktalarında 15 görevli hizmet veriyor.



10 park alanı da kapatıldı

Öte yandan, uygulama kapsamında ayrıca İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş'ye (İSPARK) ait bölgedeki 10 park alanı da kapatıldı.

Bu çerçevede, söz konusu park alanları sabah saatlerinden itibaren tabelaları sökülerek hizmete kapatıldı. Bu park alanlarında çalışan 20 İSPARK görevlisi de başka yerlerde görevlendirildi.



