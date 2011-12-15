Tarihi yarımada koruma altına alınıyor



T24 - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Tarihi Yarımada'yı koruyacak nazım imar planını oy birliğiyle kabul etti.

Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca 1995 yılında SİT alanı ilan edilen Tarihi Yarımada'nın korunmasına ilişkin hazırlanan nazım imar planı, 2005 yılında mahkemece iptal edildi. Bunun üzerine yeniden hazırlanan Tarihi Yarımada Koruma Planı, 2010 yılında onaylanmak üzere Koruma Kuruluna gönderildi. Yeni plana ilişkin değerlendirmelerini tamamlayan Koruma Kurulu, planı onaylayarak düzeltmeleriyle birlikte belediye meclisine gönderdi.



Koruma Kurulu, yaptığı düzenlemelerde, Tarihi Yarımada'daki birinci derece tarihi eser niteliği taşıyan bazı yapıların yakınındaki otopark projelerini iptal etti. Yerebatan Sarnıcı'nın çevresindeki yapılaşmanın kısıtlandığı dikkat çekti. Tarihi yapıların etrafındaki yeşil alanların, planlara işlenerek tescilli yapıların korunacağı bildirildi.



Bu planın ele alındığı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı 3 birleşiminde konuşan Ak Parti Grup Başkanvekili Ergun Turan, bu planın çok uzun yıllar belediyenin gündeminde olduğunu belirterek, “1/5000 ölçekli plan. Planlama ofisinde uzun çalışmalar yapıldı. Bu plan daha önce meclisimizden geçmiş, Koruma Kuruluna gitmişti. Şu anda kurulun onayı da alınarak yeniden meclisimize geldi. İstanbul için çok önemli bir plan. Bu dönemde alınan en önemli kararlardan birisi” dedi.





'Darısı Beşiktaş'ın başına'



CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Yıldız da Tarihi Yarımada'nın 1980'li yıllardan itibaren parça parça koruma planlarının yapıldığını belirterek, “İstanbul'un en önemli yeri olan bu bölgenin koruma planının bu kadar uzun sürmesi gerçekten üzücü bir durum. Bugün tarihi bir gün. Ayrıca darısı Beşiktaş'ın başına diyorum” diye konuştu.



Rapor, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Sefer Kocabaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fatih ve Eminönü'nün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş döneminde planlandığını, ancak çeşitli gerekçelerle mahkemelerin bu planları iptal ettiğini hatırlatarak, uzun dönem plansız kalan Tarihi Yarımada'nın yeni planının bugün meclisten geçtiğini kaydetti.



“Üç medeniyete başkentlik yapan İstanbul'da korunması gereken tarihi eserlerin korunduğu, kayıp eserlerin elde edilen bulguları varsa, onların da işlendiği bir plan yapılmıştır” diyen Kocabaş, İstanbul'un, Süleymaniye, Sultanahmet, Zeyrek karasurları ve çevreleriyle Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer aldığını kaydetti.



Kocabaş, Tarihi Yarımada'daki eserlerin tamamının korunacağını, bu eserlerin yanlarına inşa edilecek yapıların tarihi eserlerin korumacı mantığıyla değerlendirileceğini ifade ederek, “Surların içerisindeki kaçak yapıların hiçbiri kalmayacak. Biz yapıları değerlendirmiyoruz, plan bazında değerlendiriyoruz. Tarihi yapıların etrafına yapılacak yapılar o eserlerle yarışmayacak. Kayıp eser varsa, zamanında, yanmış, yıkılmış eser varsa elde bilgi belgeler varsa plana işlenmiş oldu” dedi.







