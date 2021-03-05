Tarihi Yarımada esnafı zor günler geçiriyor; halka "gelin bize can suyu verin" diyecek

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Tarihi Yarımada esnafı, halka destek çağrısı yapacak. 20 Mart-20 Nisan arasında yüzde 70’e varan indirim yapmayı planlayan esnaf, halka "Gelin, bize can suyu verin" diyecek.

1461’de kurulan Kapalıçarşı başta olmak üzere, Mısır Çarşısı, Mahmutpaşa, Sultanhamam gibi merkezi alanları kapsayan Tarihi Yarımadada’ki 40 bine yakın esnaf, sesini hem devlete hem de bu kez farklı bir şekilde vatandaşa duyurmak için harekete geçti.

İlk kez bu kadar zor duruma düştüler

Dünya gazetesinden Özge Yavuz'un haberine göre; projenin mimarı Tarihi Yarımada Girişimci İşadamları Derneği’nin Başkanı Yusuf Yetişgin, esnafın gerçekten çok zor günler yaşadığını, Kapalıçarşı esnafının Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar zor duruma düştüğünü söyledi.



Yetişgin, "Esnaf, kredilerini ödeyemiyor, çekleri dönüyor. Bunun için bir can suyuna ihtiyaç var. Acil bir devlet yardımı lazım. Vatandaşın da bu esnafa el uzatmasını istiyoruz. Çünkü bizim esnafımız yeri geldi vatandaşa taksit yaptı, yeri geldi vatandaşın parası çıkmayınca ödeme kolaylığı sağladı. Hatta deprem gibi birçok afette giyim başta olmak üzere kamyonlarca ürün yardımında bulundu. Şimdi sıra vatandaşta. ‘Gelin bu esnafa sahip çıkın’ demeye hazırlanıyoruz" dedi.

Yetişgin, kuyumcu esnafından tekstilcisine, gıdacısından züccaciyecisine kadar 40 bin esnafın büyük bir bölümünün 20 Mart-20 Nisan tarihleri arasında yüzde 10 ila 70 arasında değişen oranlarda indirime gideceğine, bu girişimin halkı bölgeye çekmeye katkı sağlayacağına işaret etti.

3 dükkândan biri kapatmak istiyor

Tarihi Yarımada’nın simgesi Kapalıçarşı, Koronavirüs sonrası bambaşka bir hal aldı. Eskiden boş dükkân bulmanın neredeyse imkânsız olduğu, hava paralarının döndüğü çarşıda, esnaf dertli.



Her 3 dükkân işletmecisinden biri işini devretmek istediğini söylüyor. Pandemi öncesinde günlük 350 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan çarşıda bu sayı yüzde 5’lere düşmüş durumda.