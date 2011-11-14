-Tarihi Yarımada butik otel doldu İSTANBUL (A.A) - 14.11.2011 - İstanbul'un en çok turist çeken gözde bölgesi olan Tarihi Yarımada, hızla artan butik otellerle dikkat çekmeye başladı. Mimar Seda Ünal, Tarihi Yarımada'da yer alan eski yapıların, 5 yıl içerisinde büyük ölçüde butik otele çevrileceğini belirterek, ''Sonra sıra, turist için eğlence yerlerine ve denize en yakın nokta olan Karaköy'e gelecek'' dedi. Son yıllarda sayısı hızla artan butik otellere ilişkin açıklama yapan Ünal, İstanbul'un geçen seneyle birlikte bu yıl da turizmde bir patlama yaşadığını söyledi. Bu yıl için belirlenen turizm hedeflerinin, daha sezon kapanmadan tutturulduğuna dikkati çeken Ünal, turist sayısı ve ekonomik gelirin katlanarak artacağını kaydetti. Ünal, turizmde yaşanan patlamada, Türkiye'nin küresel ekonomik krizden en az etkilenen ülke olmasının ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ortadoğu'daki ''güvenilir adam'' imajının etkili olduğunu belirtti. İstanbul'un, daha çok kültür turizmine hizmet eden bir şehir olduğunu ifade eden Ünal, kongre, alışveriş ve sağlık turizminin de son yıllarda ön plana çıkmaya başladığını anlattı. Kongre turizmine gelen ziyaretçilerin otel masraflarının kurumlar tarafından karşılandığına değinen Ünal, bu sebeple konaklamaya herhangi bir ücret ödemeyen kongre turizmi ziyaretçilerinin, şehir içinde en çok para harcayan turistler olduğunu söyledi. Alışveriş turizminin birkaç yıldır hem ilgili bakanlıklar hem de yerel yönetimler tarafından desteklendiğini ifade eden Ünal, sağlık turizminin henüz zayıf olduğunu, fakat çevre ülkelere göre çok yüksek olan hizmet kalitesinin talepleri her geçen gün artırdığını kaydetti. Avrupalı turistlerin daha çok nisan-mayıs ve eylül-ekim ayları arasında İstanbul'a geldiğini belirten Ünal, Arap turistlerin de Türkiye'yi daha çok yaz aylarında tercih ettiğini anlattı. Ünal, turist sayısı ve turizmden elde edilen gelirin artışıyla birlikte, Sultanahmet Camisi, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı ve Süleymaniye Camisi gibi tarihi eserlerin yer aldığı Tarihi Yarımada'da otel yapımının giderek arttığını söyledi. Tarihi Yarımada'da boş arazi olmadığı için yeni otel yapımının çok zor olduğunu vurgulayan Ünal, restore edilen eski yapıların küçük olması nedeniyle butik olarak, otele döndürüldüğünü ifade etti. Ünal, imardan dolayı, parsellerin ve yapı metrekarelerinin küçük olduğu Tarihi Yarımada'da, ilerleyen yıllarda imar düzenlemeleri yapılması halinde parsellerin birleştirilebileceğini ve bu sayede büyük otellerin yapılabileceğini kaydetti. Günümüz koşullarında, bölgede yeni bir otel yapmaktansa, eski yapıları değerlendirmenin daha kolay olduğunu ifade eden Ünal, ''Bu, artık teknolojik olarak da çok kolay. Mimarlarımız ve mekanik firmaları çok tecrübeli. Otel yapımında en çok para harcanan ısıtma ve soğutma sistemleridir. Artık bu da farklı sistemlerle daha ekonomik şekilde çözülebiliyor. Eskisi gibi çok kanallı sistemler kullanılmıyor'' dedi. Laleli ve Beyazıt civarının hem turizm hem de ticari olarak çok aktif bir bölge olduğuna dikkati çeken Ünal, ''Eski yapılar değerlendiriliyor. Alışveriş merkezleri tarzında çalışan iş hanları otele çevriliyor. Turizm sayısındaki artış, yatırımcıları eski yapıları değerlendirmeye itti. Bence ileriyi gören akıllı yatırımcılar ellerindeki gayrimenkulleri değerlendirmeli'' diye konuştu. Bölgedeki otellerin arka sokaklara kadar taştığını belirten Ünal, ''Bence Tarihi Yarımada'daki tüm eski yapılar 5 yıl içerisinde butik otele çevrilecek. Sonra sıra, turist için eğlence yerlerine ve denize en cazip nokta olan Karaköy'e gelecek. Birçok yatırımcının Karaköy'de eski yapıları aldığını ve otel için projelendirdiğini biliyoruz'' dedi. Karaköy'ün turizm açısından çok önemli bir nokta olduğunu vurgulayan Ünal, ''Karaköy, hem turistik merkezlere, hem Tarihi Yarımada'ya, hem eğlence mekanlarına hem de Boğaz hattına çok yakın. Özellikle Bankalar Caddesi'nde mimari özellik sergileyen çok değerli yapılar var. Zaten otel yapımına ilk oradan başlanır. Büyük otel gruplarının bu yönde girişimi var'' şeklinde konuştu.