Tarihi topları boyatan müze müdürünün görev yeri değiştirildi

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Emel Özkan, görevden alınarak Muğla Müze Müdürlüğü’ne atandı. Özkan, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı döneminde müzeye gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde tarihi topları ve surları plastik boyayla boyatması sonrasında tepki çekmişti.

Dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’ne, Bursa İslam Eserleri Müzesi’nden 31 Mayıs 2013 tarihinde müdür olarak atan 51 yaşındaki sanat tarihçisi Emel Özkan, geçen yıl dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Bodrum ziyareti sırasında müzeyi ziyaret edeceğini öğrenince tarihi topları ve surları plastik boya ile boyatması tarihçilerin tepkisini çekmişti. Özkan, Cumhurbaşkanı Gül’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 4. Türk Konseyi Zirvesi kapsamında Bodrum Kalesi’nde tadilat ve bakım yapıldığını açıklamıştı.



Olayın duyulmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Özkan hakkında soruşturma başlatmış, Isparta Müze Müdürü Mustafa Akaslan ile tarihçi Nihal Demir müzede 4 gün inceleme yapıp Özkan ve üç arkeoloğun ifadesini almıştı. Özkan’ın müfettişlerin hazırladığı raporun ardından görevinden alındığı bakanlık yetkilileri tarafından da doğrulandı. İzine ayrılan Özkan’ın önümüzdeki hafta içerisinde atandığı Muğla Müzesi’ndeki görevine başlayacağı öğrenildi.