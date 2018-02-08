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Tarihi Taşhan'da 'mum ışığında' ticaret

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde çıkarılan Oltu taşının işlendiği atölye ve ürünlerinin satıldığı tarihi Taşhan, arıza nedeniyle karanlıkta kaldı

08 Şubat 2018 13:15

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde çıkarılan Oltu taşının işlendiği atölye ve ürünlerinin satıldığı tarihi Taşhan, arıza nedeniyle karanlıkta kaldı. Esnaf, mum ışığı ve gaz lambası ile işlerini yürütmeye çalıştı. Esnaf elektriklerin günlerce kesik kalması nedeniyle müşteri kaybı yaşadıklarını belirterek tepkilerini dile getirdi.
Merkez Yakutiye ilçesinde Taşhan adıyla da anılan Rüstem Paşa Kervansarayı, Kanuni Sultan Süleyman\'ın sadrazamı Rüstem Paşa tarafından 1561 yılında yaptırıldı. Osmanlı kervansaray mimarisinin önemli eserlerinden biri olan Rüstem Paşa Kervansarayı, günümüzde Oltu taşı esnafının imalat ve satış yeri olarak hizmet veriyor. Oltu taşından yapılmış, başta tespih, yüzük, gerdanlık olmak üzere, onlarca çeşit hediyelik eşyanın satışının yapıldığı tarihi binada, elektrik arızası nedeniyle hareketlilik de kalmadı. İldeki ekonominin can damarı olarak gösterilen Taşhan\'daki esnaf; mum ışığı, gaz lambası, fener ve cep telefonu ışıkları ile işlerini yürütmeye çalıştı. Tarihi mekâna gelen bazı müşteriler de cep telefonlarının ışığı ile vitrinlere baktı. 100\'e yakın iş yerinin bulunduğu Taşhan\'da, elektrik olmaması nedeniyle birçok esnaf iş yerini açamadı. Gelen çoğu müşteri de geri döndü.
Esnaf, durumu bildirmelerine rağmen elektrik dağıtım şirketi Aras EDAŞ\'ın sorunlarına çözüm bulmadığını iddia etti. Cumartesi gününden itibaren elektrik olmadığı için özellikle kredi kartı ile yapılan işlemlerde büyük aksama yaşandığı belirtilirken, bu nedenle birçok yerli turistin hediyelik eşya almak için geldiği Taşhan\'dan eli boş döndüğü ileri sürüldü.
Aras EDAŞ yetkilileri, Taşhan\'da arızadan dolayı enerji  kesintisi olduğunu belirterek, tarihi bina olduğu için izin alınmasını beklediklerini, salı gününden itibaren de elektrik verilmeye başlandığını ifade etti.

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