Tarihi Tahtakale Çarşısı, restorasyon sonrası canlandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın tarihi çarşılarından Tahtakale Çarşısı, Osmangazi Belediyesi’nin yürüttüğü restorasyon çalışmalarıyla eski canlı günlerine geri döndü. Çalışması sonrası bölgenin hareketlendiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, \"Tahtakale Çarşımız, eski günlerine geri büründü. Esnafımıza yeni bir hareket, ticarete yeni bir can geldi\" dedi.

Geçmişi Çelebi Mehmet dönemine dayanan ve asırlardır farklı meslek kollarını kucaklayan merkez Osmangazi ilçesindeki tarihi Tahtakale Çarşısı, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla restore edildi. Yapının yeniden ayağa kalkması mesleklerini yaşatmaya çalışan esnafı memnun etti. Çalışmaları yerinde görmek için çarşıyı ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar çalışmaların son aşamada olduğunu ifade edip, “Tahtakale Çarşısı’nda yürüttüğümüz restorasyon çalışmalarında son aşamaya geldik. Tahtakale Çarşımız, eski günlerine geri büründü. Çarşı iç avlusundaki zemin kaplama çalışmaları tamamlandı. Son rötuşlar yapılıyor. Esnafımıza yeni bir hareket, ticarete yeni bir can geldi. Esnafımız ve Bursamız’a hayırlı olsun” diye konuştu.

‘BU SANATIN SON TEMSİLCİSİYİM’

Bursa’da yaklaşık 60 yıldır susak kabaklarından süs eşyaları yapan 73 yaşındaki Bedri Karalar, Tahtakale Çarşısı’nın çöküntü halden kurtarılıp, tamamen yenilenmesinden dolayı Belediye Başkanı Dündar’a teşekkür edip, “Kabak sanatı unutulmaya yüz tutan mesleklerden. Ben de bu mesleğin Bursa’daki tek temsilcisiyim. Tarihi Tahtakale Çarşısı, Osmangazi Belediyemiz’in çalışmalarıyla çöküntü olmaktan kurtarıldı. Restorasyon çalışmalarımız çok güzel oldu. Çarşımız yeniden canlandı. Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ederiz. Yeni atölyemde mesleğimizi yaşatmaya ve yeni nesillere aktarmaya çalışacağım” şeklinde konuştu.

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